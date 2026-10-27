Fudbal

Nakon Saše Ilića još četvorica napustila Partizan

М.П.

27. 10. 2026. u 11:41

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BURNO je u Humskoj!

Након Саше Илића још четворица напустила Партизан

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Nakon Saše Ilića, još četvorica stručnjaka napustila su Partizan, piše "Telegraf.rs". Naime, osim Ilića, koji je u ponedeljak i zvanično završio svoj petomesečni trenerski staž u Humskoj, klub su napustila i četiri člana njegovog stručnog štaba koji su se solidarisali sa njegovom odlukom i raskinuli ugovore.

Reč je o pomoćnim trenerima Veličku Kaplanoviću, Ljubiši Rankoviću, Goranu Vukoviću i kondicionom treneru Darku Obradoviću.

Sa druge strane, dugogodišnji saradnici u klub,  trener golmana Nemanja Jovšić, kondicioni trener Miša Filipović, kao i analitičari Stefan Petrović i David Ramadan  ostaju u Humskoj i nastaviće rad sa novim šefom stručnog štaba, Aleksandrom Stanojevićem.

Stanojević je već formirao svoj tim saradnika, angažovavši trojicu trenera sa kojima je sarađivao u prethodnim klubovima. Njegovom štabu priključili su se Aleksandar Gicov, Miloš Podunavac i kondicioni trener Bojan Stamatović.
 

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