Nakon Saše Ilića još četvorica napustila Partizan
BURNO je u Humskoj!
Nakon Saše Ilića, još četvorica stručnjaka napustila su Partizan, piše "Telegraf.rs". Naime, osim Ilića, koji je u ponedeljak i zvanično završio svoj petomesečni trenerski staž u Humskoj, klub su napustila i četiri člana njegovog stručnog štaba koji su se solidarisali sa njegovom odlukom i raskinuli ugovore.
Reč je o pomoćnim trenerima Veličku Kaplanoviću, Ljubiši Rankoviću, Goranu Vukoviću i kondicionom treneru Darku Obradoviću.
Sa druge strane, dugogodišnji saradnici u klub, trener golmana Nemanja Jovšić, kondicioni trener Miša Filipović, kao i analitičari Stefan Petrović i David Ramadan ostaju u Humskoj i nastaviće rad sa novim šefom stručnog štaba, Aleksandrom Stanojevićem.
Stanojević je već formirao svoj tim saradnika, angažovavši trojicu trenera sa kojima je sarađivao u prethodnim klubovima. Njegovom štabu priključili su se Aleksandar Gicov, Miloš Podunavac i kondicioni trener Bojan Stamatović.
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