POTPREDSEDNIK HRVATSKE VLADE: Nek sad pokažu da su spremni da se suoče sa svojom ulogom u "velikosrpskoj agresiji na Hrvatsku"

HRVATSKA nakon izborne pobede "Studentske liste" na vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji očekuje "prihvatanje odgovornosti za događaje iz devedesetih", otvaranje arhiva i procesuiranje ratnih zločina, čime bi, kako poručuju hrvatski zvaničnici, pokazali da su spremni za preuzimanje odgovornosti za navodnu "velikosrpsku agresiju na Hrvatsku".

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Predsednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković (HDZ) je u rekao da se nada da će u Srbiji nakon parlamentarnih izbora doći do analize događaja devedesetih i da će Srbija prihvatiti odgovornost za njih.

Jandroković je odgovarajući na pitanje novinara o tome hoće li Srbija nakon izbora biti spremna na saradnju kada je reč o nestalima i ratnim zločinima kazao da "tu treba pričekati", dodavši da neki od onih koji govore u ime pobedničke "Studentske liste" kada je u pitanju Hrvatska "ponavljaju da imamo različite narative kada su u pitanju devedesete godine".

- Samo je jedna istorijska istina. Mi to jako dobro znamo. Nadam se da će tamo ipak doći do analize onoga što se događalo u devedesetim godinama, da će prihvatiti odgovornost za ono što se događalo - rekao je Jandroković sinoć uoči sednice Predsedništva Hrvatske demokratske zajednice.

Ipak, kazao je, prerano je za konačne stavove, jer je "teško predvideti dalje korake".

- Videćemo kada imenuju premijera, ministre, kako i u kojem smeru će Srbija ići - kazao je Jandroković, koji je za rezultat izbora rekao da je bio "očekivan".

Potpredsednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved kaže da od nove vlasti u Srbiji očekuje da otvori arhive i Hrvatskoj dostavi tražene informacije.

On je pozvao pobedničku listu da nakon konstituisanja vlasti otvore arhive koji su, kako kaže, nekada bili u (nadležnosti) Službe državne bezbednosti, a danas su u nadležnosti bezbednosno obaveštajne zajednice Srbije, "da nam dostave ono što smo unazad deset godina tražili puno puta".

- Neka to bude jasna iskorak u odnosu na sve ono čemu smo svdočili u zadnjih toliko godina i neka na taj način pokažu da su spremni suočiti se sa svojom ulogom u velikosrpskoj agresiji na Hrvatsku - rekao je Medved.

Takođe, očekuje da se nastavi procesuiranje odgovornih za ratne zločine, preneli su hrvatski mediji.

Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je juče da se čuo sa nosiocem izborne liste Studenti pobeđuju Ilijom Srdanovićem da bi mu čestitao pobedu, kao i da nakon konstituisanja vlasti očekuje bolje odnose Hrvatske i Srbije.

(RT Balkan)