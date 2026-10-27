Zbog Kilijana Mbapea država zabranila TV prenose La Lige

Zastrašujuće u kakvom se sistemu živi! Država hitno naredila zabranu prenosa utakmica La Lige.

Credit: Maciej Rogowski / imago sportfotodienst / Profimedia

Kilijan Mbape našao se u centru velike kontroverze u Kini, gde je, prema izveštaju kineskog medija The Paper, doneta odluka o obustavljanju emitovanja utakmica koje uključuju francuskog napadača, kao i reklama u kojima se on pojavljuje.

Kako navodi ovaj medij, pozivajući se na informacije iz kineskog državnog emitera, od sinoć je obustavljeno prikazivanje sadržaja povezanog sa Mbapeom, uključujući utakmice španske La Lige, dok su reklame u kojima se pojavljuje zvezda Real Madrida povučene.

Razlog za ovakvu reakciju je snimak koji se pojavio na društvenim mrežama, a u kojem Mbape govori o internet-memu koji prikazuje njegovo lice montirano na telo nekadašnjeg kineskog lidera Mao Cedunga.

Francuski napadač navodno je taj mem opisao kao jednu od najsmešnijih internet-slika koje je video, uz komentar da je reč o "nekom kineskom diktatoru".

Snimak je izazvao burne reakcije u Kini, gde su njegove reči protumačene kao uvredljive prema kineskom narodu. Autentičnost snimka nije mogla odmah biti nezavisno potvrđena.

Posledice su se ubrzo osetile i na komercijalnom planu. Kineske kompanije Dongpeng i Mengniu objavile su prekid saradnje sa Mbapeom, navodeći da ne prihvataju ponašanje koje vređa osećanja kineskog naroda.

Za Mbapea je ovo ozbiljan udarac na tržištu na kojem nastupa veliki broj svetskih brendova i gde popularnost fudbalskih zvezda ima značajnu komercijalnu vrednost.

Ostaje da se vidi hoće li se situacija dodatno zakomplikovati i hoće li francuski napadač ili njegov klub Real Madrid javno reagovati na kontroverzu koja je već izazvala značajne posledice u Kini.

Ipak, čini se previše radikalnom odluka u kojoj se u jednoj velikoj zemlji kao što je Kina blokiraju utakmice cele lige zbog šale na internetu.

Ovo za Mbapea sve dolazi u momentu kada mu je „ukradena” Zlatna lopta od strane Harija Kejna, mada je samo dva dana ranije slavio veliku pobedu nad Barselonom u El Klasiku i to na Kamp Nouu.

