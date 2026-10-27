Fudbal

Zbog Kilijana Mbapea država zabranila TV prenose La Lige

М.П.

27. 10. 2026. u 13:06

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Zastrašujuće u kakvom se sistemu živi! Država hitno naredila zabranu prenosa utakmica La Lige.

Због Килијана Мбапеа држава забранила ТВ преносе Ла Лиге

Credit: Maciej Rogowski / imago sportfotodienst / Profimedia

Kilijan Mbape našao se u centru velike kontroverze u Kini, gde je, prema izveštaju kineskog medija The Paper, doneta odluka o obustavljanju emitovanja utakmica koje uključuju francuskog napadača, kao i reklama u kojima se on pojavljuje.

Kako navodi ovaj medij, pozivajući se na informacije iz kineskog državnog emitera, od sinoć je obustavljeno prikazivanje sadržaja povezanog sa Mbapeom, uključujući utakmice španske La Lige, dok su reklame u kojima se pojavljuje zvezda Real Madrida povučene.

Razlog za ovakvu reakciju je snimak koji se pojavio na društvenim mrežama, a u kojem Mbape govori o internet-memu koji prikazuje njegovo lice montirano na telo nekadašnjeg kineskog lidera Mao Cedunga.

Francuski napadač navodno je taj mem opisao kao jednu od najsmešnijih internet-slika koje je video, uz komentar da je reč o "nekom kineskom diktatoru".

Snimak je izazvao burne reakcije u Kini, gde su njegove reči protumačene kao uvredljive prema kineskom narodu. Autentičnost snimka nije mogla odmah biti nezavisno potvrđena.

Posledice su se ubrzo osetile i na komercijalnom planu. Kineske kompanije Dongpeng i Mengniu objavile su prekid saradnje sa Mbapeom, navodeći da ne prihvataju ponašanje koje vređa osećanja kineskog naroda.

Za Mbapea je ovo ozbiljan udarac na tržištu na kojem nastupa veliki broj svetskih brendova i gde popularnost fudbalskih zvezda ima značajnu komercijalnu vrednost.

Ostaje da se vidi hoće li se situacija dodatno zakomplikovati i hoće li francuski napadač ili njegov klub Real Madrid javno reagovati na kontroverzu koja je već izazvala značajne posledice u Kini.

Ipak, čini se previše radikalnom odluka u kojoj se u jednoj velikoj zemlji kao što je Kina blokiraju utakmice cele lige zbog šale na internetu.

Ovo za Mbapea sve dolazi u momentu kada mu je „ukradena” Zlatna lopta od strane Harija Kejna, mada je samo dva dana ranije slavio veliku pobedu nad Barselonom u El Klasiku i to na Kamp Nouu. 

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

TRAMPOV SIN U LOVU S PUTINOVIM ČOVEKOM U MONGOLIJI: Danima pratili ugroženu vrstu i skrivali se od kamera (FOTO)
Svet

0 0

TRAMPOV SIN U LOVU S PUTINOVIM ČOVEKOM U MONGOLIJI: Danima pratili ugroženu vrstu i skrivali se od kamera (FOTO)

SIN AMERIČKOG predsednika Donalda Trampa, Donald Tramp Mlađi, krajem avgusta otputovao je u Mongoliju u lov s ruskim oligarhom Umarom Kremljovom, blisko povezanim s ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, otkriva Fajnenšal tajms. Dok je predsednikov sin boravio u lovu, američka ambasada u Ulan Batoru potrošila je 18.715 dolara iz budžeta na hotelske sobe za agente Tajne službe koji su ga obezbeđivali.

27. 10. 2026. u 11:11

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Uhvaćeni u nesvakidašnjoj akciji na Kosmaju: Dronom prali spomenik visok preko 30 metara!

Uhvaćeni u nesvakidašnjoj akciji na Kosmaju: Dronom prali spomenik visok preko 30 metara!