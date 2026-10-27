Bivši trener Zvezde doživeo jedan od najtežih poraza u istoriji: "Raspali smo se za 3 minuta..."
Ne cvetaju mu ruže...
Bivši trener Crvene zvezde, Barak Bahar, proživljava teške trenutke na klupi Makabija iz Haife, pošto je njegov tim doživeo ubedljiv poraz od Hapoela Ber Ševe rezultatom 5:2, a izraelski mediji otkrivaju i šta se dešavalo u svlačionici nakon utakmice.
Kako prenosi izraelski "Sport5", Bahar je posle jednog od najtežih poraza Makabija na domaćem terenu od početka igranja na stadionu „Sami Ofer“ sazvao igrače i uputio im jasnu poruku. Pomenuti stručnjak nije krio nezadovoljstvo načinom na koji je njegova ekipa odigrala drugo poluvreme.
- Za tri minuta smo se raspali. To ne sme da se dešava. Moraćemo da se podignemo i ispravimo mnogo toga – poručio je Bahar fudbalerima, prenosi "Sport5."
Makabi je u prvom poluvremenu delovao opasnije od aktuelnog šampiona, koji je u utakmicu ušao posle teškog poraza od Union Sen Žiloaza u evropskom takmičenju. Ipak, nastavak susreta pretvorio se u pravi košmar za ekipu iz Haife.
Za samo sedam minuta Makabi je primio tri gola, a dodatni udarac bio je crveni karton koji je ostavio domaćina sa igračem manje. Ekipa nije uspela da se oporavi od tog udarca, pa je na kraju pretrpela poraz od 5:2.
Posebno zabrinjavajući podatak za Bahara jeste stanje u odbrani. Makabi je u prvih osam prvenstvenih utakmica primio čak 14 golova, a samo jednom je uspeo da sačuva svoju mrežu. Izraelski mediji ističu da defanzivna igra ekipe ozbiljno zabrinjava i da će upravo taj segment biti u središtu Baharovog rada u narednom periodu.
- Izgledali smo sramotno u drugom poluvremenu. Defanzivni igrači nisu povezani, a ne dobijaju ni pomoć saigrača. Ako se ne popravimo, možemo samo da sanjamo o borbi za vrh tabele – poruka je koja je preneta u izveštaju sajta "Sport5."
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