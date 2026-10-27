SUĐENJE ZA SEVERNI TOK SE NASTAVLJA: Nemački sud odbio zahtev odbrane za obustavu procesa
VIŠI zemaljski sud u Hamburgu odbio je danas zahtev odbrane za obustavu suđenja ukrajinskom oficiru optuženom za učešće u sabotaži gasovoda Severni tok u Baltičkom moru u septembru 2022. godine, pa će sudski postupak biti nastavljen, prenosi Tagesšau.
Odbrana 50-godišnjeg optuženog zatražila je na početku suđenja sredinom oktobra da se postupak odmah obustavi, uz obrazloženje da mu nije moguće obezbediti pravično suđenje zbog obaveze čuvanja tajne koju je imao kao oficir ukrajinske vojske, kao i da bi zbog iznošenja određenih informacija mogle da mu prete ozbiljne kazne u Ukrajini.
Predsedavajuća sudija odbacila je taj argument, navodeći da optuženi, prema nemačkom pravu, nije ograničen u mogućnosti da se brani. "Pravo na slobodu davanja iskaza u Nemačkoj nije ograničeno službenim propisima strane države", navela je sudija, obrazlažući odluku suda.
Prema optužnici, 50-godišnji ukrajinski oficir navodno je, po nalogu ukrajinskih struktura, predvodio grupu koja je izvela sabotažu gasovoda Severni tok. Tereti se, između ostalog, za ratne zločine. Optuženi je uhapšen u Italiji prošle godine. Tokom drugog dana danu suđenja, veštak Savezne kriminalističke policije Nemačke izneo je detalje o eksplozijama koje su u septembru 2022. godine oštetile gasovode Severni tok 1 i Severni tok 2.
Prema njegovom iskazu, na gasovodima je zabeleženo šest eksplozija, a na četiri mesta došlo je do isticanja gasa. Počinioci su, kako je naveo, spolja postavili eksploziv u čeličnim kontejnerima pričvršćenim za cevi. Na jednom mestu cevovod je bio razoren u dužini od gotovo 300 metara. Gasovodi Severni tok bili su namenjeni transportu ruskog prirodnog gasa u Nemačku, a eksplozije su se dogodile 26. septembra 2022. godine, nekoliko meseci nakon početka ruske invazije na Ukrajinu.
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