Drinčić pred meč sa Partizanom: Saša Ilić nije trebalo da ode, evo kakvu poruku sam mu poslao
Izostaće duel bivših saigrača
Fudbaleri Radničkog iz Niša dočekuju beogradski Partizan u odloženom meču Super lige Srbije, a šef stručnog štaba Nišlija, Nikola Drinčić, izazvao je veliku pažnju svojim komentarom na konferenciji za medije. Nekadašnji vezista crno-belih otvorio je dušu i govorio o odlasku svog nekadašnjeg saigrača i legende kluba, Saše Ilića.
Drinčić nije krio da mu je teško pala vest o Ilićevom odlasku, te je otkrio da ga je odmah kontaktirao.
- Tako je, da. Ja sam baš Saši i juče poslao poruku da mi je žao. Igrao sam i protiv njega i sa njim, i žao mi je što kao trener u ovom trenutku neću voditi tu bitku protiv njega - iskren je bio šef struke Nišlija.
Strateg Radničkog smatra da je klub iz Humske izgubio čoveka koji je imao snagu da pokrene pozitivne promene i vrati navijače na stadion.
- Evo, da iskoristim ovu priliku... Iz nekog mog ugla, a to sam mu i preko poruke rekao, mislim da nije trebao da ode iz kluba. Generalno, on je čovek koji je mogao da privuče i da sačuva tu publiku, i da Partizan krene tom nekom uzlaznom putanjom.
Na kraju, Drinčić je bivšem saigraču poželeo sve najbolje u nastavku karijere, uz poruku da njihovo prijateljstvo ostaje neraskidivo.
- Što se njega samog tiče, on kao on – ja mu želim svu sreću. On dobro zna moje mišljenje o njemu, tako da je to to, generalno - zaključio je Nikola Drinčić.
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