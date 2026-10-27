Drinčić pred meč sa Partizanom: Saša Ilić nije trebalo da ode, evo kakvu poruku sam mu poslao

Izostaće duel bivših saigrača

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Fudbaleri Radničkog iz Niša dočekuju beogradski Partizan u odloženom meču Super lige Srbije, a šef stručnog štaba Nišlija, Nikola Drinčić, izazvao je veliku pažnju svojim komentarom na konferenciji za medije. Nekadašnji vezista crno-belih otvorio je dušu i govorio o odlasku svog nekadašnjeg saigrača i legende kluba, Saše Ilića.

Drinčić nije krio da mu je teško pala vest o Ilićevom odlasku, te je otkrio da ga je odmah kontaktirao.

- Tako je, da. Ja sam baš Saši i juče poslao poruku da mi je žao. Igrao sam i protiv njega i sa njim, i žao mi je što kao trener u ovom trenutku neću voditi tu bitku protiv njega - iskren je bio šef struke Nišlija.

Strateg Radničkog smatra da je klub iz Humske izgubio čoveka koji je imao snagu da pokrene pozitivne promene i vrati navijače na stadion.

- Evo, da iskoristim ovu priliku... Iz nekog mog ugla, a to sam mu i preko poruke rekao, mislim da nije trebao da ode iz kluba. Generalno, on je čovek koji je mogao da privuče i da sačuva tu publiku, i da Partizan krene tom nekom uzlaznom putanjom.

Na kraju, Drinčić je bivšem saigraču poželeo sve najbolje u nastavku karijere, uz poruku da njihovo prijateljstvo ostaje neraskidivo.

- Što se njega samog tiče, on kao on – ja mu želim svu sreću. On dobro zna moje mišljenje o njemu, tako da je to to, generalno - zaključio je Nikola Drinčić.