Košarka

NBA liga ne pamti ovakav koš, ovakvo nešto se retko viđa u košarci (VIDEO)

M.M.

27. 10. 2026. u 10:06

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Pogledajte šta je uradio Dilon Bruks

НБА лига не памти овакав кош, овакво нешто се ретко виђа у кошарци (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Youtube

NBA liga iz godine u godinu donosi spektakularne poteze, ali je jedan od najneobičnijih pogodaka na parketima najjače košarkaške lige na svetu viđen je prethodne noći.

U centru pažnje je as Finiks Sansa, Dilon Bruks, koji je postigao nesvakidašnji koš u utakmici protiv Oklahoma Siti Tandera, koja je završena pobedom aktuelnih šampiona rezultatom 125:114.

Neobična situacija dogodila se u četvrtoj četvrtini, tokom borbe za loptu pod košem. Bruks je uspeo da dođe do lopte, a nakon njegove intervencije ona je udarila o parket i potom se odbila pravo u obruč.

Umesto klasičnog šuta, kakvi se svakodnevno viđaju na NBA parketima, publika je imala priliku da vidi pogodak koji je nastao na krajnje neobičan način. Lopta je, posle kontakta sa podlogom, promenila pravac i završila u košu, ostavljajući utisak da je reč o potezu koji je teško ponoviti čak i uz nameru.

Video snimak ovog pogotka objavljen je na društvenim mrežama i privukao je pažnju ljubitelja košarke, a vi ga pogledajte u nastavku:

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