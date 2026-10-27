POSLE MESEC DANA PROTESTA NASTAVNIKA: Novoimenovana direktorka Gimnazije u Čačku podnela ostavku
NOVOIMENOVANA direktorka Gimnazije u Čačku Katarina Majstorović podnela je ostavku, posle mesec dana svakodnevnih protesta nastavnika i maturanata te škole, rekao je danas agenciji Beta predsednik "Sindikata obrazovanja Čačak" Aleksandar Vinić.
Ministarstvo prosvete postavilo je Majstorović za direktorku Gimnazije 27. septembra, a tri dana kasnije počeli su protesti nastavnika, uz podršku maturanata, zato što je postavljena za direktorku mimo volje kolektiva, Nastavničkog veća i Školskog odbora.
Nastavnici Gimanzije, koji su protestovali ispred škole svakog radnog dana između dve školske smene, nisu prekidali nastavu jer, kako su rekli, "njihov protest nije bio borba protiv ličnosti nego borba za principe, jer čačanska Gimnazija osnovana 1837. godine to zaslužuje", pišu agencije.
Pored svakodnevnih protesta, maturanti su 21. oktobra organizovali okupljanje ispred Gimnazije i veliku protestnu šetnju centralnim ulicama Čačka, koja je okupila nekoliko hiljada Čačana.
BONUS VIDEO
Preporučujemo
OTVORENO PISMO STUDENATA JAVNOM SERVISU, REM-U I SKUPŠTINI: Evo šta traže od njih
27. 10. 2026. u 14:27
KARDINAL NEMET ČESTITAO STUDENTIMA: Pobednici da odgovorno vode ovu divnu zemlju
27. 10. 2026. u 14:23
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
UMRO TVORAC VELIKIH HITOVA: Odlazak Bajinog kuma i muža poznate pevačice
ŽIVOTNA saputnica bila mu je velika podrška.
24. 10. 2026. u 18:07
Komentari (0)