POSLE MESEC DANA PROTESTA NASTAVNIKA: Novoimenovana direktorka Gimnazije u Čačku podnela ostavku

NOVOIMENOVANA direktorka Gimnazije u Čačku Katarina Majstorović podnela je ostavku, posle mesec dana svakodnevnih protesta nastavnika i maturanata te škole, rekao je danas agenciji Beta predsednik "Sindikata obrazovanja Čačak" Aleksandar Vinić.

Foto: printskrin jutjub NOVA S

Ministarstvo prosvete postavilo je Majstorović za direktorku Gimnazije 27. septembra, a tri dana kasnije počeli su protesti nastavnika, uz podršku maturanata, zato što je postavljena za direktorku mimo volje kolektiva, Nastavničkog veća i Školskog odbora.

Nastavnici Gimanzije, koji su protestovali ispred škole svakog radnog dana između dve školske smene, nisu prekidali nastavu jer, kako su rekli, "njihov protest nije bio borba protiv ličnosti nego borba za principe, jer čačanska Gimnazija osnovana 1837. godine to zaslužuje", pišu agencije.

Pored svakodnevnih protesta, maturanti su 21. oktobra organizovali okupljanje ispred Gimnazije i veliku protestnu šetnju centralnim ulicama Čačka, koja je okupila nekoliko hiljada Čačana.

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