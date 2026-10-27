OTVORENO PISMO STUDENATA JAVNOM SERVISU, REM-U I SKUPŠTINI: Evo šta traže od njih

STUDENTI u blokadi uputili su otvoreno pismo rukovodstvu i Upravnom odboru RTS-a, Savetu REM-a i Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Foto: Z. Jovanović

Pismo prenosimo u celini:

Poštovani,

Polazeći od studentskog programa, koji kao jedan od ključnih zadataka postavlja deblokadu, departizaciju i oslobađanje RTS-a od nedozvoljenih političkih uticaja, zahtevamo preuzimanje odgovornosti za ostvarivanje javnog interesa u oblasti informisanja.

Građani imaju pravo na istinito, potpuno, nepristrasno i blagovremeno informisanje o pitanjima od javnog značaja. Kada javni medijski servis ostvarivanje tog prava podredi interesima političke moći, narušava poverenje javnosti, produbljuje društvene podele i odstupa od svoje osnovne uloge.

Zahtevi koje upućujemo zasnivaju se na načelima uređivačke nezavisnosti, političkog i društvenog pluralizma, javnosti rada i odgovornosti institucija, utvrđenim propisima o javnom informisanju, javnim medijskim servisima i elektronskim medijima.

1. Rukovodstvu, uredništvu informativnog programa i Upravnom odboru RTS-a

Zahtevamo neodložne ostavke generalnog direktora RTS-a, njegovog zamenika, glavnih i odgovornih urednika nadležnih za informativni program i svih urednika tog programa.

Ovaj zahtev zasnivamo na oceni da su rukovodstvo i uredništvo svojim postupanjem i propuštanjem da zaštite profesionalne standarde ozbiljno narušili poverenje u javni servis. Njihovu odgovornost sagledavamo u skladu sa pojedinačnim ovlašćenjima u pogledu organizacije rada, uređivanja programa, zaštite uređivačke nezavisnosti i ostvarivanja javnog interesa.

Razlozi za naš zahtev su:

Selektivno predstavljanje događaja od javnog značaja. Ocenjujemo da prećutkivanje, zakasnelo izveštavanje i umanjivanje značaja takvih događaja uskraćuju građanima mogućnost da steknu potpunu i verodostojnu sliku o društvenim zbivanjima.

Narušavanje političkog i društvenog pluralizma. Smatramo da povlašćen položaj predstavnika vlasti i nedovoljan prostor za kritičku javnost, različite društvene grupe i relevantne nezavisne stručnjake nisu u skladu sa ulogom javnog servisa.

Nedovoljno kritičko preispitivanje rada nosilaca javnih funkcija. Javni servis treba da proverava tvrdnje zvaničnika, postavlja pitanja o njihovoj odgovornosti i istražuje teme od javnog značaja. Prenošenje poruka vlasti bez odgovarajuće provere i konteksta, prema našoj oceni, predstavlja ozbiljno odstupanje od profesionalnih standarda.

Neadekvatno predstavljanje studentskih zahteva i građanskog nezadovoljstva. Studenti i drugi građani imaju pravo da njihovi stavovi i zahtevi budu predstavljeni tačno i u odgovarajućem kontekstu. Potrebno je omogućiti da se čuje i njihova strana, uz poštovanje zakonom uređenih prava na odgovor i ispravku.

Nedovoljna zaštita dostojanstva ličnosti i izostanak kritičkog odnosa prema stigmatizujućim porukama. Posebno neprihvatljivim smatramo nekritičko prenošenje uvredljivih kvalifikacija i poruka usmerenih protiv studenata i drugih građana zbog njihovih stavova. Zahtevamo da se konkretni sadržaji ispitaju sa stanovišta zabrane podsticanja diskriminacije, mržnje ili nasilja i zaštite dostojanstva ličnosti, uz uvažavanje konteksta u kojem su objavljeni.

Zahtevamo da se, nakon ostavki rukovodstva i uredništva, obezbedi nesmetan nastavak rada RTS-a uz privremenu upravu čiji bi sastav predložila Studentska lista u dogovoru sa reprezentativnim sindikatima RTS-a, a čije bi imenovanje i ovlašćenja bili uređeni u skladu sa zakonom.

Zadatak privremene uprave bio bi da obezbedi kontinuitet rada javnog servisa, uređivačku nezavisnost i zaštitu profesionalnog dostojanstva novinara i drugih zaposlenih, do izbora novog rukovodstva u zakonitom i transparentnom postupku.

2. Savetu Regulatornog tela za elektronske medije

Zahtevamo profesionalno, nezavisno, blagovremeno i neselektivno postupanje REM-a, kao i prestanak svakog neopravdanog ometanja njegovog rada.

Zahtevamo da četvoro članova Saveta REM-a javno obrazlože zašto su, nakon prethodno iskazane podrške, glasali protiv uključivanja Informera u izborni monitoring. Tražimo i objašnjenje navoda da su, nakon jednoglasnog pokretanja postupaka protiv ove televizije, osporavali nalaze stručne službe na koje prethodno nisu imali primedbe, dok Savet nije doneo odluke kojima bi ti postupci bili okončani.

Ovakve promene stavova, ukoliko nisu zasnovane na novim činjenicama i uverljivim obrazloženjima, smatramo indicijom moguće opstrukcije i razlogom za ispitivanje sumnje u spoljne pritiske ili instrukcije. Zahtevamo objavljivanje relevantne dokumentacije i pojedinačnih ishoda glasanja, kao i izjašnjenje ovih članova o eventualnim uticajima na njihovo odlučivanje.

Od Saveta REM-a zahtevamo:

Da prijave razmatra i postupke vodi bez neopravdanog odlaganja, u propisanim rokovima, uz donošenje obrazloženih odluka.

Da obezbedi delotvoran nadzor nad pružaocima medijskih usluga u svojoj nadležnosti, uključujući javne medijske servise i komercijalne pružaoce, dosledno primenjujući propise i uvažavajući posebne zakonske obaveze javnih servisa.

Da ispita navode o podsticanju diskriminacije, mržnje ili nasilja, povredama dostojanstva ličnosti i drugim povredama propisa, te da, kada utvrdi zakonske uslove, izrekne mere iz svoje nadležnosti i preduzme druge zakonom predviđene radnje.

Da obezbedi javnost rada i dostupnost zapisnika, ishoda glasanja, odluka, njihovih obrazloženja i izveštaja o nadzoru, u obimu i na način predviđen zakonom, uz poštovanje zaštite podataka i drugih zakonom zaštićenih interesa.

Tražimo da nam u roku od sedam dana od prijema ovog pisma dostavite javno i obrazloženo izjašnjenje o zahtevima, sa podacima o preduzetim i planiranim koracima i rokovima. Ovo je traženi rok za odgovor na pismo i ne zamenjuje zakonom propisane rokove za postupanje u pojedinačnim predmetima.

Departizacija REM-a za nas podrazumeva nezavisno odlučivanje, otpornost na političke i druge nedozvoljene uticaje i doslednu primenu zakona. Odgovornost regulatora mora se ostvarivati uz puno poštovanje njegove institucionalne nezavisnosti i samostalnosti članova Saveta.

3. Narodnoj skupštini Republike Srbije

Obaveštavamo javnost da će kandidati Studentske liste, u okviru priprema za konstituisanje novog saziva Narodne skupštine, biti upućeni da među prioritetima svog parlamentarnog rada imaju pokretanje postupka za popunjavanje upražnjenih mesta u Savetu REM-a i obezbeđivanje njegovog punog sastava od devet članova.

Zalagaćemo se da postupak bude zakonit, transparentan i zasnovan na stručnosti i nezavisnosti kandidata, uz poštovanje prava ovlašćenih predlagača. Javnost će biti obaveštavana o preduzetim koracima i rokovima.

Cilj je nezavisan i delotvoran regulator koji primenjuje zakon bez političkih pritisaka i mešanja u odlučivanje o pojedinačnim predmetima.

U Beogradu, 27. oktobra 2026. godine.

Kandidati Studentske liste - Studenti pobeđuju