Olga Danilović i Jan Oblak dobili sina, ime pravo iznenađenje

Srpska teniserka Olga Danilović i slovenački golman i njen verenik Jan Oblak dobili su sina.

Foto: Printscreen/Instagram/danilovicolga

Inače, sportski par koji se nedavno verio dobio je prvo dete, kome su dali srpsko, ali i rusko ime Maksim. Podsećanja radi, zbog trudnoće je Danilovićeva pauzirala sa WTA tura, gde je poslednji meč odigrala u februaru.

Olgu je pauza koštala pada na WTA listi. Sada je 390. a najviši plasman imala je prošle godine u julu 32. mesto. Ipak krovna organizacija ženskog tenisa poslednjih godina učinila je mnogo da se olakša položaj teniserki koje se vraćaju na teren posle rođenja deteta.

WTA trenutno dozvoljava da se zaštićeni renking koristi na 12 turnira u periodu do tri godine nakon porođaja. Pored toga, WTA od 2025. ima i program plaćenog porodiljskog odsustva za igračice koje ispunjavaju uslove.

Olga Danilović i Jan Oblak u vezi su od proleća 2023.