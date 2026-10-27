GRAD ZA KARIJERU I GRAD ZA NAJLEPŠI ŽIVOT: Pogledajte kako su gradovi rangirani

GDE se najbolje gradi karijera, a gde najlepše živi - rezultati rangiranja gradova iznenađuju.

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Njujork je i ove godine na vrhu globalne liste gradova sa najboljim ukupnim rezultatima. Iza njega nalaze se London i Pariz, dok američka metropola svoju poziciju duguje pre svega snažnoj privredi, velikom broju poslovnih prilika i koncentraciji obrazovanih ljudi i stručnjaka iz različitih oblasti.

Istraživanje kompanije Oxford Economics obuhvata 1.000 gradova širom sveta, a njihovi rezultati ocenjuju se kroz pet kategorija: ekonomiju, ljudski kapital, kvalitet života, životnu sredinu i upravljanje.

Njujork ne prednjači u svim oblastima, ali kombinacija ekonomskih mogućnosti i sposobnosti da privlači talente omogućila mu je da zadrži prvo mesto u ukupnom poretku.

Ekonomija koja postavlja svetske standarde

Njujorška privreda jedna je od najvećih na svetu. Iako je Volstrit najpoznatiji simbol njegovog ekonomskog uticaja, poslovanje grada daleko prevazilazi finansijski sektor.

U Njujorku posluju velike banke, investicioni fondovi, tehnološke kompanije, medijske kuće, reklamne agencije i međunarodne korporacije. Takva koncentracija različitih industrija omogućava gradu da privlači kapital, razvija nove poslovne aktivnosti i stvara prilike za profesionalno napredovanje.

Prema analizi Oxford Economics-a, ekonomija njujorške metropolitanske oblasti najveća je među gradovima obuhvaćenim istraživanjem, a njena vrednost gotovo je dvostruko veća od ekonomija Tokija i Los Anđelesa.

Njujork je zbog toga zauzeo prvo mesto u kategoriji ekonomije. Pri ocenjivanju se, osim ukupne veličine privrede, uzimaju u obzir i drugi pokazatelji, uključujući zaposlenost, rast i bruto domaći proizvod po stanovniku.

Za ljude koji žele karijeru u finansijama, tehnologiji, marketingu ili kreativnim industrijama, grad nudi širok izbor poslodavaca i mogućnost povezivanja sa stručnjacima iz različitih delova sveta.

Ipak, snažna privreda ne znači da su kvalitetni poslovi jednako dostupni svima. Konkurencija je velika, a visoke zarade često prate i visoki životni troškovi.

Magnet za obrazovane ljude i stručnjake

Još jedan važan razlog zbog kojeg Njujork zauzima visoko mesto na globalnoj listi jeste ljudski kapital.

Grad privlači studente, istraživače, preduzetnike i stručnjake iz brojnih zemalja. Univerziteti, istraživačke ustanove i velike kompanije stvaraju okruženje u kojem se susreću različita znanja, iskustva i poslovne ideje.

U kategoriji ljudskog kapitala Njujork je 2026. zauzeo peto mesto. Ovakav rezultat odražava značaj obrazovanja, kvalifikovane radne snage i mogućnosti koje grad pruža za razvoj karijere.

Velika koncentracija stručnjaka koristi i poslodavcima, koji lakše dolaze do kvalifikovanih kandidata, ali i zaposlenima, koji mogu da menjaju industrije, razvijaju poslovne kontakte i stiču nova iskustva.

Upravo ta kombinacija znanja, kapitala i poslovnih prilika čini Njujork jednim od najuticajnijih centara globalne ekonomije.

Central Park, muzeji i kultura koja traje tokom cele godine

Privreda nije jedino po čemu je Njujork poznat. Grad je istovremeno jedan od najvažnijih svetskih centara kulture, umetnosti i zabave.

Central Park pruža prostor za odmor i rekreaciju usred guste gradske izgradnje, dok Metropoliten muzej umetnosti i Muzej moderne umetnosti privlače ljubitelje umetnosti iz celog sveta.

Brodejska pozorišta, koncertne dvorane, galerije i restorani čine grad jednim od najraznovrsnijih urbanih odredišta. Stanovnici i posetioci mogu da biraju između velikog broja kulturnih sadržaja, gastronomskih iskustava i događaja tokom cele godine.

Raznovrsnost ponude doprinosi privlačnosti grada, ali mogućnost da se u njoj uživa zavisi od raspoloživog vremena i novca. Ulaznice, restorani i drugi sadržaji mogu predstavljati značajan izdatak, posebno za one koji već veliki deo prihoda troše na stanovanje.

Zašto najbolji grad na svetu nije nužno i najudobniji za život?

Prvo mesto na globalnoj listi ne znači da Njujork nema ozbiljne probleme. Visoke stanarine, troškovi svakodnevnog života i konkurencija na tržištu rada mogu znatno da utiču na životni standard stanovnika.

To se odražava i na rezultate istraživanja Oxford Economics-a. Iako je Njujork prvi u ukupnom poretku i kategoriji ekonomije, njegov rezultat u kategoriji kvaliteta života nije podjednako visok.

Poređenja radi, australijska prestonica Kanbera zauzela je prvo mesto u kategoriji kvaliteta života, ali se u ukupnom plasmanu našla na 45. poziciji.

Ova razlika pokazuje da gradovi mogu da budu uspešni na različite načine. Neki se izdvajaju po ekonomskim mogućnostima i veličini tržišta, dok drugi ostvaruju bolje rezultate u oblastima koje utiču na svakodnevni život stanovnika.

Oxford Economics zato koristi više kategorija kako bi dobio širu sliku o razvoju gradova, umesto da ih ocenjuje samo prema ekonomskom učinku ili jednom pokazatelju kvaliteta života.

Šta prvo mesto zapravo govori o Njujorku?

Uspeh Njujorka pokazuje koliko su ekonomska snaga, dostupnost stručnjaka i raznovrsnost poslovnih aktivnosti važne za globalnu konkurentnost gradova.

Njegova prednost nije u tome što je najjeftinije ili najjednostavnije mesto za život, već u tome što na jednom prostoru objedinjuje finansije, tehnologiju, obrazovanje, kulturu i međunarodno poslovanje.

Za one koji žele da izgrade karijeru u globalnim industrijama, takvo okruženje može da ponudi izuzetne mogućnosti. Za druge, visoki troškovi i svakodnevni pritisci mogu da umanje prednosti života u velikoj metropoli, piše eKapija.

Zato prvo mesto na listi najboljih gradova sveta ne treba posmatrati kao dokaz da je Njujork idealan za svakoga. Ono pre svega pokazuje da grad i dalje ima izuzetnu sposobnost da privlači kapital, kompanije i ljude, čak i kada se istovremeno suočava sa izazovima koji prate život u jednoj od najskupljih svetskih metropola.

(Bizportal)