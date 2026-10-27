Politika

KARDINAL NEMET ČESTITAO STUDENTIMA: Pobednici da odgovorno vode ovu divnu zemlju

В.Н.

27. 10. 2026. u 14:23

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KARDINAL i nadbiskup beogradski Ladislav Nemet čestitao je pobednicima na izborima, poručivši da je pred njima veliki posao i zahvalio svima koji su radili na tome da izborni dan protekne u redu i miru.

КАРДИНАЛ НЕМЕТ ЧЕСТИТАО СТУДЕНТИМА: Победници да одговорно воде ову дивну земљу

Foto: Printskrin Jutjub KTV Televizija

- Posebno želim da se obratim mladima. Studenti su se mesecima istrajno, hrabro i bez nasilja zalagali za budućnost naše zemlje. Mnogi su im govorili da je njihov trud uzaludan. Oni su ipak verovali da se budućnost može oblikovati i da vredi truditi se za nju. Zahvaljujem im na tom svedočanstvu - poručio je kardinal Nemet, u čestitki postavljenoj na sajtu nadbiskupije.

Navodeći da je pred pobednicima veliki posao, ukazao je da "treba da organizuju rad novog parlamenta i vlade i da odgovorno vode ovu divnu zemlju".

- Želim im mnogo uspeha, mudrosti i istrajnosti. Molim ih da služe svim građanima, i onima koji su drugačije glasali, i da poštuju dostojanstvo svakog čoveka - istakao je kardinal Nemet.

U čestitki je naveo da se u jutro posle izborne noći osećao u vazduhu "miris nade i radosti".

- Divno je to doživeti. Molim se da ova nada, koju su nam u velikoj meri doneli mladi, ostane i narednih meseci i godina i da donese plod za dobro svih stanovnika naše zemlje - rekao je kardinal Nemet.

Konstatovao je da je volja većine izražena na miran način i naglasio da se to "ne podrazumeva samo po sebi, ali je velika vrednost u životu jedne demokratske zajednice", javile su agencije.

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