Rade Krunić otkrio ko je najveći majstor u Zvezdi, pa poslao poruku javnosti i navijačima zbog onog meča

Ispovest iskusnog veziste za Zvezda TV...

Foto: Printskrin Youtube/Crvena zvezda

Retki su fudbaleri koji za samo dve i po godine stignu do „kluba 100“ u dresu Crvene zvezde, a Rade Krunić je to uspeo uz ulogu jednog od lidera, oslonaca i neretko kapitena tima. Ipak, put nekadašnjeg prvotimca Milana na „Marakani“ nije bio lišen bura.

Povodom jubilarnog 100. nastupa za klub za koji navija od malih nogu, Krunić je u razgovoru za klupsku televiziju bez dlake na jeziku secirao svoj boravak na Marakani, oštro odgovorio kritičarima i poslao snažnu poruku celokupnoj fudbalskoj javnosti u Srbiji.

Najveću buru u javnosti izazvale su Krunićeve reči o famoznom „periodu adaptacije“ i kiksevima koji su mu se spočitavali u Evropi, posebno na meču protiv Intera u Milanu.

- Znaš šta bih dodao, da budem onako iskren? Pošto se za mene dosta veže taj period adaptacije, kako se nisam adaptirao... Ja mislim da tu ljudi mnogo greše i svi se hvataju za taj Inter, tu grešku, Benfiku... Mislim da su to stvari koje se dešavaju u fudbalu - bez ustezanja počeo je Krunić i poentirao:

- Ja za sebe smatram da je protiv Intera bila jedna od mojih najboljih utakmica — naravno, van te greške! Ako sagledamo sve, greška govori najviše, ali mislim da bi svi nekako trebalo objektivnije da gledamo fudbal. Da se ne hvatamo samo za promašene šanse i greške, nego da gledamo celinu i ko je koliko dao timu.

Kao primer stao je u zaštitu mlađih saigrača posle nedavnog gostovanja u Švajcarskoj:

- Mali Gudelj i Gaštarov su u Luganu imali dve direktne greške, ali su pored toga bili ubedljivo najbolji pojedinci na terenu! Normalno je da mladi greše. Jedna greška ne može da pokaže koliko je neko sebe dao na terenu.

Na pitanje ko je istinski fudbalski virtuoz u aktuelnom igračkom kadru crveno-belih, Krunić nije imao dilemu, iako izuzetno ceni i Mirka Ivanića:

- Meni su Sale i Mića uvek u istom košu, ali ako me pitaš ko je baš majstor — rekao bih Sale Katai! On je igrač poteza. Mislim da na ovim terenima u poslednjih ko zna koliko godina nije viđen takav majstor. Bez sumnje je u tom segmentu najbolji.

Iako je u kvalifikacijama protiv poljskog Leha postigao dva pogotka, Krunić bez oklevanja izdvaja istorijskih 5:1 protiv Štutgarta kao meč i gol koji imaju posebno mesto u njegovom srcu:

- Nisam još dao gol u večitom derbiju, to bi sigurno bilo najdraže. Ali Štutgart... Pobediti jednu od najboljih ekipa Nemačke sa 5:1 u Ligi šampiona, to je istorijski rezultat koji ostaje zauvek zapisan. Zato mi je taj gol ubedljivo najdraži.

Ipak, postoji i otvorena rana — činjenica da u prethodna dva pokušaja nije uspeo da kroz kvalifikacije uvede Zvezdu u elitno evropsko društvo:

- Ja sam došao da igram Ligu šampiona kad su je kolege već izborile. Otkad sam tu, dva puta nismo uspeli kroz kvalifikacije i to su mi bili jako teški, emotivno loši trenuci. Zato mi je velika želja da sa Zvezdom to konačno ostvarim na terenu.

Kao saigrača sa kojim na terenu funkcioniše zatvorenih očiju apostrofirao je slovenačkog reprezentativca Timija Maksa Elšnika:

- Bez sumnje Elšnik! Nas dvojica smo već dve i po godine tandem koji nosi sredinu terena u svim mogućim formacijama. Prošli smo i sjajne i tužne momente, uvek smo bili tu jedan uz drugog.

Za kraj, poslao je emotivnu poruku pristalicama crveno-belih, svestan da su zvezdaši uvek prepoznavali njegovo zalaganje:

- Bio sam medijski možda malo osporavan, što je normalno u fudbalu, ali od navijača sam uvek osećao ogromnu podršku. Oni cene to što sam spreman da poginem za tim, čak i onda kada ne pružim najbolju partiju. Svaki navijač na svetu najviše vrednuje kada vidi koliko neko poštuje i voli klub. Na kraju krajeva, ja sam pre svega zvezdaš kao i oni, a to što sam na terenu samo mi stvara još veću obavezu - zaključio je Krunić.