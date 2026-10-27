Politika

DA LI ĆE SRBIJA GLEDATI KA EU ILI RUSIJI? Evo šta je Srdanović odgovorio i dodao odnosima sa Hrvatskom

В.Н.

27. 10. 2026. u 12:07

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NOSULAC liste "Studenti pobeđuju" Ilija Srdanović rekao je da se nada da će se primopredaja vlasti obaviti u skladu sa zakonom.

ДА ЛИ ЋЕ СРБИЈА ГЛЕДАТИ КА ЕУ ИЛИ РУСИЈИ? Ево шта је Срдановић одговорио и додао односима са Хрватском

Konankov/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

- Mi imamo definisano kako se radi primopredaja vlasti u odnosu na ono što piše u Ustavu i zakonima koji su to propisali. Iskreno se nadam da će i prethodna tehnička vlada u tehničkom mandatu ispoštovati sve što je do njih, kao i čitav proces koji nas očekuje, a to su izbori za predsednika Srbije. Koliko će to tačno trajati, zavisiće o tome koliko će se poštovati zakon od strane tehničkog mandata aktuelne vlade - rekao je Srdanović za HRT. 

O odnosima sa Hrvatskom, rekao je da u Srbiji više neće biti politika jednog čoveka.

- Buduću politiku vodiće Vlada Republike Srbije, ne jedan čovek, i gledaće se najbolji interes kako građana Srbije, tako i dobrobiti u međudržavnim odnosima, gde ćemo gledati da napravimo najbolje moguće međudržavne odnose u interesu naših građana pre svega, ali i građana koji žive u našem neposrednom okruženju. Tu se Hrvatska neće nalaziti ni u kakvom drugom statusu osim dobrosusedskih odnosa - rekao je.  

Na pitanje gde će kompas Srbije sada gledati, ka Rusiji ili Evropi, rekao je da je "unutrašnja politika Srbije bila je ključ promene vlasti koja je trenutno nastala".

- Za svaki dalji korak moramo pre svega napraviti otvoren dijalog u društvu, koji će nastati onog trenutka kada se uspostavi vladavina prava i jednakosti, gde će svi subjekti, svi građani Srbije, moći da daju sud o kreiranju politike. Napravićemo najbolji iskorak u interesu naših građana. Maksimalno ćemo se truditi da to bude na demokratskim principima, kao temeljnim vrednostima svake civilizovane i evropske države - zaključio je Srdanović.

(RT Balkan)

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