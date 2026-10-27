VUČIĆ PODELIO EMOTIVAN SNIMAK: Otkrio gde je pronašao mir posle svih scena užasnog nasilja koje se sinoć dogodilo (VIDEO)

LIDER opozicije Aleksandar Vučić podelio je novi snimak na društvenim mrežama.

Foto: Printskrin Instagram/avucic

- Noćas, posle svih scena užasnog nasilja, besmislenog iživljavanja nad onima koji drugačije misle, svoj mir sam pronašao u igri sa mojih četvoro ljubimaca - naveo je Vučić u opisu.

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