Bivši trener Partizana privukao veliku pažnju, pojavio se na dodeli Zlatne lopte sa 38 godina mlađom devojkom

Njih dvoje su zajedno od 2025. godine...

FOTO: FRANCK FIFE / AFP / Profimedia

Legendarni nemački fudbaler Lotar Mateus ponovo je privukao pažnju javnosti, ovoga puta zbog svog privatnog života. Nekadašnji trener Partizana pojavio se na ceremoniji dodele Zlatne lopte u Londonu u društvu svoje partnerke Terese Somer, koja je čak 38 godina mlađa od njega.

Mateus ima 65 godina, dok njegova izabranica ima 27. Njih dvoje zajedno su prošetali crvenim tepihom, držeći se za ruke i pozirajući pred brojnim fotografima.

Slavni Nemac odlučio se za elegantno crno odelo i belu košulju, dok je njegova partnerka nosila pripijenu, sjajnu crnu haljinu. Njihov dolazak privukao je pažnju prisutnih, a ovo im je drugi zajednički dolazak na svečanost dodele Zlatne lopte.

Mateus, koji je 1990. godine sa reprezentacijom Nemačke postao svetski prvak, dobro je poznat i ljubiteljima fudbala u Srbiji. On je 2002. godine preuzeo Partizan, sa kojim je osvojio titulu prvaka države, ušao u Ligu šampiona, a klub je napustio 2003. godine, nakon čega je postao selektor Mađarske.

Mateus i Somer su prvi put zajedno fotografisani u aprilu 2025. godine, tokom skijaškog događaja u austrijskom Išglu. Nekoliko meseci kasnije pojavili su se zajedno na ceremoniji dodele Zlatne lopte u Parizu, čime su dodatno podgrejali interesovanje javnosti za svoju vezu. Od tada su viđani i na drugim događajima, uključujući čuveni Oktoberfest u Minhenu.

O Teresi Somer ne zna se mnogo. Prema pisanju stranih medija, studirala je u Engleskoj, a bavi se i modelingom. Ona se do sada nije javno oglašavala o vezi sa slavnim nemačkim fudbalerom.