"Ne interesuje me što je igrao u Zvezdi, njega bih prvo doveo u Partizan": Bivši fudbaler savetuje crno-bele

I to za mesto među stativama...

Foto: Instagram/stefan_cupic25

Nekadašnji čuvar mreže OFK Beograda, Stefan Čupić, bio je gost u podkastu „2X45“, gde je otvoreno i bez uvijanja govorio o gorućim problemima srpskog fudbala, sa posebnim osvrtom na situaciju među stativama u Partizanu.

Čupić smatra da crno-beli pod hitno moraju da reše pitanje prvog golmana, a njegov izbor za tu poziciju mogao bi da podigne dosta prašine u domaćoj fudbalskoj javnosti, budući da je reč o bivšem čuvaru mreže „večitog rivala“.

Na pitanje voditelja koga bi izabrao kada bi sada dovodio golmana za Partizan, Čupić je ispalio kao iz topa:

– Iako je branio za Zvezdu, ja bih Popovića prvo doveo – iznenadio je Čupić, a na dodatno potpitanje da li misli na Balšu koji brani u OFK Beogradu, usledilo je pojašnjenje:

– Ne, ne, Zorana! Zorana, 38 godina, tu majstore još dve godine, nema veze što si igrao u Zvezdi, apsolutno me to ne interesuje! Čovek sa karakterom, brani u Želji fenomenalno! Gledao sam utakmicu protiv Brage, uvalili su ga 50 puta sa loptama pozadi, svaki put je rešio. Rosić – fantastičan golman. Imamo mi tu fantastične golmane, ne može niko da me ubedi da nama mora stranac golman da dođe u Superligu.

Pre nego što je predložio iskusnog Zorana Popovića (trenutno člana pančevačkog Železničara), Čupić je detaljno analizirao trenutnu situaciju u Humskoj i ulogu Miloša Krunića.

FOTO: Železničar Pančevo

– Golman jedan, prvi golman. Meni je Krunić odličan za drugog golmana, ja njega veoma poštujem i mislim da je dečko koji ima tu mirnoću, u slučaju povrede prvog golmana može da uđe 2-3-4-5 utakmica da zameni, da se ne naljuti kad se vrati na klupu. I meni je to profil golmana koga bih ja držao narednih 5, 6, 7, 8 godina, koliko god on želi da igra. Ali Krunić mora da bude tu, uz prihvatanje te uloge, a prvi golman mora da se dovede, jer mi od pozadi pravimo mnogo kikseva – kaže Čupić i nastavlja o defanzivnim problemima:

– Slabi smo na centaršutu. Svaki put kad lopta krene iz kornera, mi primamo gol. Mora da se zahteva čvrstina, agresivnost. Sad je ovo sve kratkog daha. Iseci! Stavi igrače koji su dobri kao grupa. Evo primer, Partizan u košarci: Željko je napravio 12 igrača koji funkcionišu zajedno. To treba i fudbalskom klubu.

Za kraj, Čupić se dotakao još jedne pojave koja ga izuzetno brine, a to je sve veći priliv inostranih fudbalera u mlađim kategorijama srpskih klubova.

– Još jedna jako važna stvar – dosta stranaca u omladinskom fudbalu. Ne znam da li ste primetili? Afrikanaca, Azijata, dovode ih... Ja kad sam bio u OFK Beogradu, nisam video stranca, osim iz regiona (Bosna, Hrvatska, Crna Gora). Ne mogu da verujem da uzimaju mesto nekom novom vingeru, nekoj novoj desetki. Zašto nemamo nove igrače za reprezentaciju? Mora da se radi s tom decom, a ne da uzimamo strance u mlađim kategorijama – zaključio je Čupić u podkastu „2X45“.