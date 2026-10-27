TUSK: Evropa nije zainteresovana za eskalaciju napetosti

POLjSKI premijer Donald Tusk izjavio je danas da su izgledi za konstruktivne razgovore o okončanju rata u Ukrajini u Abu Dabiju umereno optimistični, nakon telefonskog razgovora predsednika Finske Aleksandra Stuba i norveškog premijera Jonasa Gara Sterea sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

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- Utisak evropske strane bio je umereno optimističan kada je reč o mogućnosti konstruktivnih razgovora u Abu Dabiju - rekao je Tusk na sednici poljske vlade, prenosi poljski portal Onet.

Tusk je naveo da su Stub i Stere razgovarali sa Putinom nakon konsultacija sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim i američkom stranom, uz ocenu da bi evropski političari trebalo da uspostave radne kontakte uoči planiranih pregovora o prekidu vatre.

Poljski premijer rekao je da je dobio informacije od norveškog premijera i finskog predsednika o razgovoru sa Putinom, ističući da su ga obojica obavestila o njegovom toku. On je naglasio da je neophodan oprez u kontaktima sa Moskvom, jer je, kako je naveo, "ruska agenda prilično jasno definisana".

- Za nas je važno to što ovi razgovori dobijaju konkretniji oblik - rekao je Tusk.

On je dodao da će nakon 4. novembra, ukoliko bude održana prva runda pregovora, moći da se proceni da li je mir bliži.

Tusk je poručio da Poljska podržava sve napore usmerene ka okončanju rata, uz nastavak pune podrške Ukrajini i insistiranje na jasnim evropskim stavovima o bezbednosnim garancijama za Kijev.

- Evropa nije zainteresovana za eskalaciju napetosti - naglasio je poljski premijer.

Telefonski razgovor Stuba i Sterea sa Putinom izazvao je različite reakcije među evropskim liderima. Danska premijerka Mete Frederiksen kritikovala je taj potez, ocenjujući da evropske zemlje treba da deluju usaglašeno, dok je švedski premijer Ulf Kristerson podržao razgovore pod uslovom da oni ne naruše jedinstvo evropskog stava i da se mir postigne pod uslovima Ukrajine.

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