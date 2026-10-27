Tenis

Nikad provokativnija fotka Arine Sabalenke, pogledajte šta je objavila na Instagramu (FOTO)

М.М.

27. 10. 2026. u 11:54

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Uživala je na plaži...

Никад провокативнија фотка Арине Сабаленке, погледајте шта је објавила на Инстаграму (ФОТО)

Foto: Instagram/arynasabalenka

Beloruska teniserka Arina Sabalenka ponovo je privukla veliku pažnju na društvenim mrežama, ovoga puta fotografijama sa plaže na kojima pozira u bikiniju sa leopard printom.

Nekadašnja prva teniserka sveta podelila je sa pratiocima nekoliko trenutaka iz odmora, pokazujući da pokušava da se opusti posle napornih meseci na teniskom terenu. Na jednoj od fotografija Sabalenka izlazi iz mora tokom zalaska sunca, dok je stajling upotpunila crnim naočarima za sunce.

Objavila je i fotografije na kojima uživa u talasima sa prijateljicom Lolita Lazarenko, kao i selfi u beloj majici sa natpisom „Najkul žena koju poznajete“.

Njena objava brzo je privukla pažnju navijača, a prema pisanju britanskog „Sana“, za samo nekoliko sati prikupila je gotovo 200.000 lajkova. Pratioci su joj u komentarima uputili brojne komplimente, a jedan od njih poručio je: „To je pravi duh!“

Iza atraktivnih fotografija, međutim, nalazi se i sportska priča. Sabalenka je ostala bez prvog mesta na WTA listi nakon poraza od Kazahstanke Elene Ribakine u finalu US Opena. Beloruskinja je prethodno pobedila Lindu Noskovu i Džesiku Pegulu, ali nije uspela da osvoji trofej i sačuva vodeću poziciju na svetskoj rang-listi.

Sabalenka sada pokušava da napuni baterije pred završnicu sezone. Završni turnir WTA tura počinje 8. novembra, a beloruska zvezda imaće novu priliku da pokaže da i dalje pripada samom vrhu ženskog tenisa.

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