Otkriveno zbog čega je talentovani Srbin izabrao reprezentaciju Bosne i Hercegovine
Mladi i izuzetno talentovani 17-godišnji napadač banjalučkog Borca, Matej Deket, našao se u centru pažnje sportske javnosti nakon što je prihvatio poziv selektora Sergeja Barbareza da zaigra za A tim Bosne i Hercegovine.
Iako većina fudbalera iz Republike Srpske tradicionalno bira dres Srbije, u slučaju mladog Deketa priča je potpuno drugačija.
Kako se saznaje, čelnici Fudbalskog saveza Srbije su još pre godinu i po dana pokušali da razgovaraju sa fudbalerom i njegovim roditeljima kako bi obukao dres „Orlova“, ali je porodica tu ponudu odbila.
Razlog za ovu odluku leži u specifičnim porodičnim korenima. Naime, Matej Deket po očevoj liji ima ukrajinsko poreklo.
Zbog toga je njegov izbor od samog početka bila isključivo zemlja njegovog rođenja, kroz čije je sve mlađe reprezentativne selekcije već prošao.
Mladi centarfor, kojeg je svojevremeno skautirala i Crvena zvezda, poručio je da mu je poziv u A tim BiH ogromna čast, ponos i najveća motivacija za nastavak karijere.
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