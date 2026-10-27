SRDANOVIĆ: Nećemo zloupotrebljavati otvorena pitanja s Hrvatskom
NOSILAC Studentske liste na parlamentarnim izborima Ilija Srdanović izjavio je danas da nova vlast neće zloupotrebljavati otvorena pitanja s Hrvatskom kao što su to činili bivši predsednik Aleksandar Vučić i pojedini srpski mediji.
- Odnosi Srbije i Hrvatske delimično su opterećeni problemima čijem rešavanju prethodna garnitura vlasti ničim nije doprinela - naprotiv, često ih je pogoršavala, a mi ćemo nastojati da ih ne zloupotrebljavamo u dnevno-političke svrhe kako su to činili Aleksandar Vučić, njegovi saradnici i pojedini mediji, već da razvijamo normalne, demokratske i prijateljske odnose - izjavio je Srdanović za agenciju Hina.
Kazao je da spoljna politika, ponajpre sa susednim državama, mora biti utemeljena na načelima civilizovanog dijaloga i državničke odgovornosti. Pritom je posebno istakao odnose Zagreba i Beograda.
- Prvo morate graditi dobre odnose sa susedima jer, u protivnom, ne možete očekivati ni dobre odnose sa velikim zemljama i svetskim silama - rekao je Srdanović.
Posebno je naglasio svoje dobre lične veze s kolegama iz Hrvatske.
- Lično mogu reći da se sva moja dosadašnja stručna i međuljudska saradnja s kolegama iz Hrvatske temelji na najboljem uzajamnom razumevanju i da ću to nastojati da kreiram i na svakom drugom mogućem nivou i u bilateralnim odnosima, jer samo tako možemo graditi i razvijati normalan suživot - rekao je Srdanović.
Hina podseća da je hrvatski premijer Andrej Plenković jutro nakon izbora telefonom razgovarao s Ilijom Srdanovićem i čestitao mu na pobedi.
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