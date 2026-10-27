KNEŽEVIĆ POZVAO BOKELJE U AKCIJU: Idemo zajedno da srušimo sramnu ploču u Morinju!
LIDER Demokratske narodne partije Milan Knežević poručio je Bokeljima koji mu vezano za spomen ploču u Morinju, kako kaže, šalju lajkove i dokumenta o tome da Boka nije pripadala Crnoj Gori i da su Bokelji posebni.
- Sve to prihvatam. Ali pozivam vas: izađite da zajedno srušimo ovu ploču u Morinju. Ja ne mogu da vas predvodim, nisam Bokelj, ali bih bio s vama - rekao je Knežević.
Istakao je da će neko možda reći da poziva na izvršenje krivičnog dela.
- Evo ja sad kažem da sam spreman da snosim konsekvence. Umoran sam od Fejsbul objava, lajkova i svega ostalog. Ako smatrate da je ovo poniženje za crnogorsku državu, fino se okupite uzmite mace, ja ću da dođem da budem sa vama idemo da srušimo ploču - poručio je Knežević.
Naveo je da je spreman da donira mace jer ih ima po Zeti i jer niko ništa ne radi.
- Ima i da kupim ako treba, nemojte samo da pišete postove i da govorite da se pita Podgorica. Ne pita se Podgorica ako se vi pobunite. Pobunite se i kažite nećemo da piše da smo ubijali nekog u Morinju jer nikoga nismo ubili i nećemo da se skrnavi lik Zorana Džimija Gopčevića ni Petra II Petrovića Njegoša, pustite više Fejsbuk i Instagram postove, okupite se, ima tih udruženja na sve strane i da im pomognu Crnogorci i Brđani. Ajde da odemo i da tu ploču srušimo, ja sam spreman, ne mogu da predvodim nisam Bokelj, ali sam spreman da budem tu - naveo je Knežević.
Kazao je i da ako se on bude pitao u Vladi jedna od prvih odluka biće uklanjanje ove sramne ploče u Morinju i vraćanje imena bazena u Kotoru, prenosi podgorički portal Adria.
Crnogorska Vlada ispunila je dva od osam zahteva koja mora da ispuni pre pristupanja Evropskoj uniji, a koja se tiču spomen ploče u Morinju i promeni naziva bazena u Kotoru.
Vladina odluka je izazvala brojna negodovanja jer je ovom odlukom naknadno legalizovana spomen ploča koja nije imala dozvolu za postavljanje i na kojoj je neprimerena i sramna poruka tim pre jer u tom navodnom logoru nije stradao nijedan Hrvat.
Na spomen ploči koja je postavljena u prisustvu Raška Konjevića i Ranka Krivokapića, kao i hrvatskog ministra spoljnih i evropskih poslova i ministra branitelja, Gordana Grlić Radmana i Tome Medveda piše:
"Tokom velikosrpske agresije na Hrvatsku, ovde je bio logor, takozvani Centar Morinj (3. 10. 1991 - 18. 8. 1992) za zatočene hrvatske civile i branioce. Sećamo se ratnih zločina počinjenih da bi se osramotili ime i duh Crne Gore. Izražavamo žaljenje za sve patnje koje su preživeli zatočenici. Da se nikada ne ponovi".
(Tanjug)
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