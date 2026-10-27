Nova bruka nekadašnje šampionke: Da li je vreme za kraj?
Izgubila je od 18-godišnje devojke
Venus Vilijams nikako da pronađe izlaz iz rezultatske krize, a svaki novi izlazak na teren donosi joj još jedan bolan poraz. Nekadašnja vladarka svetskog tenisa nastavila je crni niz na turniru u Gvangdžouu, gde je u prvom kolu izgubila od 18-godišnje Austrijanke Lili Tager sa 6:2, 6:2.
Amerikanka, koja ima 46 godina, tako je produžila ovogodišnji niz poraza u singlu na 13, dok je na turneji vezala čak 16 neuspeha. Poslednji put je slavila još u julu prošle godine, a rezultati koje beleži u poslednje vreme sve više otvaraju pitanje da li je vreme da se povuče iz profesionalnog tenisa.
Vilijams je u Gvangdžouu odigrala prvi singl meč posle dva meseca pauze. Poslednji put pre toga nastupila je na US Openu, gde je eliminisana već u prvom kolu, porazom od Sofije Kenin. Povratak na teren nije joj doneo preokret kojem se nadala, već još jednu potvrdu da je daleko od nivoa na kojem je nekada dominirala.
Posebnu pažnju privlači podatak da je između Vilijams i njene protivnice razlika od čak 28 godina, što predstavlja rekord u istoriji mečeva na WTA turu. Tager je rođena 2008. godine, iste one u kojoj je Venus osvojila poslednju od svojih sedam Grend slem titula u singlu, na Vimbldonu.
Danas je slika potpuno drugačija. Vilijams, trenutno 599. teniserka sveta, više ne uspeva da pronađe način da se suprotstavi mlađim rivalkama, a niz od 16 uzastopnih poraza teško je zanemariti. Iako njena karijera zaslužuje ogromno poštovanje, rezultati pokazuju da je povratak na neki zavidan nivo sve manje realan.
Za nekoga ko je godinama bio simbol snage, upornosti i šampionskog mentaliteta, ovakvi porazi predstavljaju bolan kontrast svemu što je nekada demonstrirala na najvećoj sceni.
Možda je uskoro trenutak da se povuče dostojanstveno, pre nego što se njeno ime u javnosti sve češće bude vezivalo za poraze, umesto za veličanstvenu karijeru.
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