Izdaja o kojoj bruji teniski svet! Najbolji prijatelj mu spavao sa devojkom
LjUBAVNI trougao u svetu tenisa!
Pojavile su se spekulacije oko haosa koji je nastao između italijanskih tenisera Matea Beretinija i Lorenca Muzetija. I sve to je dodatno "zakuvao" intervju koji je obavljen uživo.
Na društvenim mrežama su se pojavile spekulacije da je Beretini raskinuo vezu sa svojom devojkom kada je saznao da ga je ona prevarila sa Muzetijem. Navodno je to došlo do Lorencove devojke, ujedno i majke njihove dvoje dece. Veronika Konfalonijeri ga je otpratila sa društvenih mreža posle toga.
Postoje tvrdnje da je Veronika navodno zahtevala od Muzetija da u stručni štab uvrsti njenog rođenog brata kako bi on pratio šta radi na turnirima i da je to bio uslov pomirenja.
Beretini je na turniru u Beču (Austrija) pobedio Tomasa Martina Ečeverija (6:3, 6:4) i onda je dao intervju koji je izgledao veoma neprijatno.
Da li je novinar slučajno ili namerno postavio pitanje o Muzetiju? Ko zna. Ali, reakcija Beretinija je otkrila da postoji problem, pa su odmah krenule teorije zavere da je to potvrdilo sve.
Novinar: Znam da voliš Italiju, tvoj prijatelj Muzeti je osvojio titulu, da li ti je to inspiracija?
Beretini: Da li je prenos uživo?
Novinar: Da, da, uživo smo.
Beretini: Aha, aha... Okej, u redu je. Znam da je naporno radio da se vrati, zaslužio je.
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