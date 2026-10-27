Tenis

Izdaja o kojoj bruji teniski svet! Najbolji prijatelj mu spavao sa devojkom

М.П.

27. 10. 2026. u 06:51

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

LjUBAVNI trougao u svetu tenisa!

Издаја о којој бруји тениски свет! Најбољи пријатељ му спавао са девојком

Insidefoto, Insidefoto / Alamy / Profimedia

Pojavile su se spekulacije oko haosa koji je nastao između italijanskih tenisera Matea Beretinija i Lorenca Muzetija. I sve to je dodatno "zakuvao" intervju koji je obavljen uživo.

Na društvenim mrežama su se pojavile spekulacije da je Beretini raskinuo vezu sa svojom devojkom kada je saznao da ga je ona prevarila sa Muzetijem. Navodno je to došlo do Lorencove devojke, ujedno i majke njihove dvoje dece. Veronika Konfalonijeri ga je otpratila sa društvenih mreža posle toga.

Postoje tvrdnje da je Veronika navodno zahtevala od Muzetija da u stručni štab uvrsti njenog rođenog brata kako bi on pratio šta radi na turnirima i da je to bio uslov pomirenja.

Beretini je na turniru u Beču (Austrija) pobedio Tomasa Martina Ečeverija (6:3, 6:4) i onda je dao intervju koji je izgledao veoma neprijatno.

Da li je novinar slučajno ili namerno postavio pitanje o Muzetiju? Ko zna. Ali, reakcija Beretinija je otkrila da postoji problem, pa su odmah krenule teorije zavere da je to potvrdilo sve.

Novinar: Znam da voliš Italiju, tvoj prijatelj Muzeti je osvojio titulu, da li ti je to inspiracija?

Beretini: Da li je prenos uživo?

Novinar: Da, da, uživo smo.

Beretini: Aha, aha... Okej, u redu je. Znam da je naporno radio da se vrati, zaslužio je.


 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MUŽ MI NIKAD NIJE REKAO DA SAM LEPA: Vera Matović progovorila o braku, pa priznala - Nikada se ne bih razvela

"MUŽ MI NIKAD NIJE REKAO DA SAM LEPA": Vera Matović progovorila o braku, pa priznala - "Nikada se ne bih razvela"