Gotovo je! Janik Siner ima novog trenera

ODLUKA je pala!

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Janik Siner napravio je značajnu promenu u stručnom štabu, pošto je, prema pisanju britanskog „Tajmsa“, angažovao Magnusa Normana za novog trenera. Šveđanin bi trebalo da zameni Darena Kejhila, koji sa Italijanom sarađuje od 2022. godine.

Norman je jedno od najpoznatijih trenerskih imena u svetu tenisa, a najveći trag ostavio je radeći sa Stanom Vavrinkom, trostrukim grend slem šampionom. Upravo je sa švajcarskim teniserom sarađivao tokom velikog dela njegove karijere, uključujući i poslednju godinu na profesionalnom Turu.

Kejhil je sa Sinerom radio zajedno sa Simoneom Vanjocijem, a prema navodima britanskog lista, Vanjoci bi trebalo da ostane u stručnom štabu italijanskog tenisera.

Vest o promeni trenera dolazi u trenutku kada Siner već razmišlja o narednoj sezoni.

Prvi teniser sveta ranije ovog meseca objavio je da je zbog problema sa kolenom završio takmičarsku 2026. godinu, nakon što ga je povreda udaljila sa Tura još od Vimbldona.

Njegov povratak na teren očekuje se u decembru, na turniru „Six Kings Slam“ u Saudijskoj Arabiji, koji je odložen zbog bezbednosne situacije u regionu.