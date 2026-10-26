Puklo u svlačionici pred Zvezdin meč!

Košarkaši izraelskog Makabija stižu u Beograd u potpunom rasulu!

Pedja Milosavljevic/STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia

Uoči meča 8. kola Evrolige protiv Crvene zvezde, koji se igra u utorak od 20 časova u Beogradskoj areni, u taboru tima iz Tel Aviva upaljen je crveni alarm zbog katastrofalne serije rezultata, ali i ozbiljnih unutrašnjih sukoba.

Ekipa koju sa klupe predvodi Oded Kataš pretrpela je već pet poraza u najelitnijem evropskom takmičenju, a uvertira za gostovanje u Srbiji bila je šokantan poraz u domaćem prvenstvu od imenjaka iz Rišona. Da je situacija izmakla kontroli, definitivno je potvrdio i otvoreni fizički i verbalni sukob na parketu između Vila Rejmana i Džejlena Horda.

Svesni da se nalaze u nezavidnoj poziciji pred pakao Beogradske arene, iz menadžmenta izraelskog kluba pokušali su ekspresno da ugase požar u javnosti:

- To je potpuno prirodno u ovakvim okolnostima. Pritisak je ogroman, frustracija je velika i logično je da ponekad sve to izbije na površinu. Ovo ne znači da su međuljudski odnosi u ekipi loši", poručili su čelnici Makabija u zvaničnom saopštenju.

Dodatni udarac za tim predstavlja i iznenadni odlazak prve zvezde i lidera tima, Ifea Lundberga. Američki košarkaš Bonzi Kolson otvoreno je priznao za medije da se kriza produbljuje, ali pokušava da smiri navijače pre izlaska na megdan crveno-belima:

– Nalazimo se u izuzetno teškom periodu. Kada krene loše, problemi se samo nižu jedan za drugim. Ipak, atmosfera u svlačionici je i dalje pozitivna, što je ključno. Ife je bio naš lider, ali ko god da dođe sledeći, mora biti spreman odmah. Ne smemo da paničimo, sezona je duga. Protiv Zvezde moramo ostati ujedinjeni, pojednostaviti stvari u igri i zadržati visoku energiju – istakao je Kolson.

Makabi u Beograd dolazi ranjen i pod imperativom pobede, što ovaj duel za Crvenu zvezdu čini dodatno opasnim. Ulaznice za ovaj evroligaški spektakl su već danima rasprodate.