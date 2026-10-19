Politika

VUČIĆ OTKRIO KAKO ĆE SE POSTAVITI: Na nasilje nećemo da im odgovaramo

Novosti online

19. 10. 2026. u 18:39

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PRVI na listi inosilac liste „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“, Aleksandar Vučić, govorio je na predizbornom mitingu u Čačku.

ВУЧИЋ ОТКРИО КАКО ЋЕ СЕ ПОСТАВИТИ: На насиље нећемо да им одговарамо

Foto: Tv Informer

Foto: Фото: Новости

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