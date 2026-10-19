Košarka

Šej Gildžus Aleksandar ovu sezonu igra da ispiše istoriju: Ovo nisu uspeli da urade ni DŽordan, Lebron, Jokić...

Filip Milošević

19. 10. 2026. u 15:19

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Dvostruki uzastopni MVP najjače lige na svetu mogao bi ove sezone da ispiše nove istorijske stranice.

Шеј Гилџус Александар ову сезону игра да испише историју: Ово нису успели да ураде ни Џордан, Леброн, Јокић...

Joshua Gateley / Getty images / Profimedia

Naime, Kanađanin bi ukoliko bi i ove sezone bio MVP lige kao prethodne dve mogao da uradi nešto što nije viđeno više od 40 godina u NBA ligi.

A to je da postane treći put uzastopno MVP lige. To nisu uspevali neka od najvećih imena poput Majkla Džordana, Lebrona Džejmsa, Stefa Karija, Nikole Jokića...

Samo trojici košarkaša je to polazilo za rukom, a to su - Bil Rasel, Vilt Čemberlejn i Leri Bird.

Šej je u poslednje dve sezone imao 75% glasova u MVP trci i ubedljivo je dolazio do ovog priznanja, a ko Tanderi ponove igru iz prethodne sezone ili čak osvoje titulu, a Gildžes-Aleksander uspe da odigra na istom nivou velike su verovatnoće da će se ova nagrada treći put uručiti njemu.

Ipak, i konkurencija se nešto pita. A nikada ne treba otpisivati jednog od najboljih svih vremena - Nikolu Jokića.

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