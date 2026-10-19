Englezi sve otkrili: Siti čeka drakonska kazna - Haland leti u četvrtu ligu?!

Građanima se smeši najcrnji mogući scenario.

FOTO: Tanjug/AP/Dave Thompson

Fudbalski skandal i razne malverzacije kojima se bavio Mančester siti prethodnih godina, polako izlaze na površinu.

Epilog neće biti dobar po "građane", koji se terete krivim za 144 od 145 tačaka optužnice. Kako prenosi "Dejli Mejl", timu sa Etihada sigurno sleduje oduzimanje ogromnog broja bodova, zbog kojih će izvesno i ispasti iz Premijer lige.

Aktuelnom lideru najjačeg engleskog ranga, po mnogima i evropskog, preti oduzimanje poena za ovu, međutim, i sledeću sezonu, zbog čega će biti sprečeni da se furiozno vrate u društvo premijerligaša.

FOTO: Tanjug/AP/Jon Super

Isti izvor prenosi da bi ovo mogla da bude istorijska i najveća kazna fudbala na Ostrvu, pošto će se u Čempionšipu, kada bude ispao, boriti za opstanak, umesto vrh tabele. Prema tome, Siti će po svoj prilici naredne dve sezone igrati u Čempionšipu.

Postoji još gori scenario, jer je bilo najava da će Mančester siti "sleteti" u Ligu 2, četvrti rang engleskog fudbala, koji je nivo amaterskog takmičenja, a ne profesionalaca.

Nema sumnje da bi to bio ogroman udarac za "građane", koji poslednjih 15 godina važe za najuspešniji tim od svih premijerligaša.

Još uvek se čeka zvanična odluka, ako je verovati "Dejli mejlu", Mančester sitiju se smeši nacrnji epilog.

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