NJIH PODRŽAVAJU KURTI, KANDIĆ I MILO, MENE FICO I PUTIN: Vučić pitao narod u Čačku - Zar izbor nije jasan za koga ćete da glasate?

VELIKI skup liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" u Čačku!

Foto: Printskrin

Atmosfera pred početak skupa je na vrhuncu.

Glavna poruka: Kosovo je Srbija!

Hala je kao što možete videti na snimcima dubke puna!

Pogledajte kako puna hala u Čačku skandira Aleksandru Vučiću:

Naravno, okupljeni su, kako sad to već tradicija nalaže na skupovima "Ujedinjene Srbije" gromoglasno zapevali "Ruzmarin".

Čačak u patriotskom duhu čeka Vučića.

Miroslav Ilić svojim prelepim glasom ulepšava atmosferu na skupu.

"Tamo daleko" pred Vučićev govor!

OBRAĆANjE ALEKSANDRA VUČIĆA

- Znate da ono što kažemo da ono što uradimo to ćemo da napravimo. Ukoluko postanem predsednik Vlade, već sledeće godine kreće izgradnja opšte nove bolnice u Čačku. To će sa opremom biti oko 120 miliona evra. Imaćemo zatvoreno bazen za Čačak. Uložićemo desetine milijardi za vodosnabdevanje. Videli ste kakvu branu gradimo na Rzavu. Mnogo puteva još da uradimo. Mnogo smo uradili u Ivanjici, Gornjem Milanovcu. Dizaćemo mi slobodu dodatno, da može još da popravlja svoju opremu i da ljudi imaju veća primanja. Forverk zapošljava preko 800 ljudi u Čačku. Dovešćemo još. Zapadna Srbija - Moravički okrug, Kolubarski, Raški i Zlatiborski okrug. Tu živi 880.000 ljudi. Imamo sve niži prirodni priraštaj. Tu nam je plata 85 posto od proseka Srbije. Moraćemo da dovodimo nove fakultetr u Čačak i u neke druge centre. Da pokažemo da ulažemo u znanje i obrazovanje, neće investitor bez znanja da dođe. Neću da im se dodvorana, Postanem li predsednik Vlade neće biti politike u školama ni na fakultetima. To je moje čvrsto obećanjnje. Upoznao sam u Kotraži divnog čoveka, kaže plaćao sam sve damoja deca idu na fakulte, a sad mi neko kaže neće ići na fakultet. Nisam ja za to plaćao porez, ja sam decu slao da nauče nešto drugo. Jedno dece upisalo Veterinu, drugo Prava. Ubuduće, svaki roditelj ima da zna da je dete posla ou škoklu i fakultet, a ne u političku stranku. TO nam je najvažnija stvar za budućnost. Obrazovanje i znanje je nešto što našoj deci niko ne može da oduzme.

Foto: Novosti Aleksandar Vučić se obraća na skupu u Čačku

VLADIKA NIKOLAJ IM KAO ALOJZIJE STEPINAC

- Vladika Nikolaj je dobio prvi episkopski mandat dobio ovde. Zadužio je ovaj kraj. Danas ga Jovo Bakić naziva Stepincem. Da pitam ljude odavde kako će da glasaju za listu, kad će da im uče decu kako je vladika Nikolaj isto što i Alojzije Stepinac. Ginter Felinger, onaj NATO ološ, čovek koji traži da se sruši spomenik Milici Rakić, da Ilija Srdanović mora da bude premijer. To ste na kraju krajeva mogli dobro da razumete. Oni naravno neće sa mnom na duel. Ljudi, molim vas pročitajte njihov program, jedino što je Šoškić rekao da će evro da ide na 200. Prvo da gledate kakav je kurs evra, a onda vremenska prognoza. Oni to rade da bi nam vratili. Ko je novi - Šoškić? Kokanović? Jovo Bakić? Koji vam je tačno novi. Taj koji bi da glasa za Šaipa Kamberija, najgoreg separatistu na jugu Srbiji. On bi njega za gradonačelnika Čačka. Mi mislimo da imamo mnogo dobrih srpskih domaćina, samo moraju da budu ozbiljniji i da više brinu o građanima. Ne da zatvore kancelariju, da imaju otvorena vrata za ljude. Vidite, kada sam govorio o Šoškiću, oni ikmaju samo jednu nameru, da nam vrate DS, žute, da nas vrate u vrmee najgorih pljački kada su sve fabrike uništene u Čačku. Ne zaboravite, tada su nam govorilo 2000. samo onoga da smenimo, dolazi spas. Šta je došlo? - kaže Vučić.

Foto: Novosti Aleksandar Vučić se obraća na skupu u Čačku

PALE GRADOVE, TAKO BI I U SRBIJI!

- Pale gradove, uništavaju im živote za jedan dan i noć. Čega se pametan stidi, time se budala ponosi. Hoćemo mir, stabilnost, red, da majka zna da može da odgaja svoje dete, da ne mora da brine za njegovu budućnsot. Na nasilje nećemo da im odgovaramo. Nemaju ništa ljudsko u sebi, kad kaže nećemo da se izvinimo i da udare pesnicom u glavu jednu ženu.Kao što su udarili Ljiljani Cvjetković. Nekad smo se čojstvom hvalili, ali da se hvalimo kako smo ženu pesnicama tukli. Žene su najveće blago Srbije, očuvale državu, porodicu, društvo. Pozivam sve žene Srbije da se ujedine 25. i da pobedimo siledžije. Od Nataše Kandić, Ginter Felinger, Aljbin Kurti, Milojko Spajić, Milo Đukanović njih podržavaju. Mene Fico i Putin i mnogi lideri širom sveta. Penzioneri, nemojte da brinete za penzije, biće redovno kao do sad i biće mnogo veće i pratiće plate. Da se osećate sigurno i da imate pristojnu starost. Razmislite za koga vam je najvolje da glasate, da sačuvate porodicu i državu, da odbranimo mir i stabilnost. Mislim da izbor neće da vam bude tržak. Mnogo sam vam zahvalan i ponosam još jednom što sam jedini zabranjen, koga ne mogu ni 24 minuta da istrpe. Beskrajno vas volim, hoću da ih pobedimo u Čačku, da ih pobedimo ubedljivo u Čačku, u čitavom Moravičkom okrugu, u čitavoj Zapadnoj Srbiji. Živeo Čačak, živela Srbija - zagremo je Vučić.

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