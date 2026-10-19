OPLJAČKANE HILJADE PRODAVNICA, ŠTETA SE MERI STOTINAMA MILIONA: U Marselju bilo trideset hiljada kradljivaca?
U neredima u Francuskoj uništeno je i opljačkano najmanje dve hiljade prodavnica.
Samo u noći između nedelje i ponedeljka, opustošeno je trideset butika u Parizu. Neobuzdani mladići upadali su u prodavnice neskrivenih lica, bez straha od kamera, policije i pravosuđa.
Šteta se meri stotinama miliona evra. Oni koji su za tren sve izgubili, očajni su. Isplivale su i priče malih, anonimnih heroja koji su se od Pariza do Marselja goloruki, ponekad uspešno, suprostavljali pljačkaškim ekspedicijama.
Prema proceni policijske prefekture departmana Buš di Ron, gde spada i Marselj, u pljačkama prodavnica tokom subotnjeg popodneva u ovom gradu učestvovalo je čak 30.000 osoba. Ovu brojku, međutim, oštro je osporio gradonačelnik Benoa Pajan, optuživši vlasti da namerno preuveličavaju.
- Pa to je polovina kapaciteta fudbalskog stadiona. To je smešno. Brojka se namerno naduvava da bi se pokazalo koliko su velike razmere nasilja, ali to je apsurdno – poručio je Pajan koji tvrdi da je u pljačkama učestvovalo oko 1.500 izgrednika, pozivajući se na informacije koje je dobio od visokih funkcionera policijske prefekture.
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