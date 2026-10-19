Politika

"ZAR VAM TO NIJE DOVOLJNO?" Vučić o tome što Nataša Kandić i Ginter Felinger podržavaju SL: Čini mi se da nikada nije bilo jasnije

Novosti online

19. 10. 2026. u 18:32

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PRVI na listi inosilac liste „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“, Aleksandar Vučić, govorio je na predizbornom mitingu u Čačku.

ЗАР ВАМ ТО НИЈЕ ДОВОЉНО? Вучић о томе што Наташа Кандић и Гинтер Фелингер подржавају СЛ: Чини ми се да никада није било јасније

Foto: Printskrin

- Danas je Nataša Kandić rekla da će s obe ruke i svim srcem da glasa za Studentsku listu. Je l' vam to nije dovoljno? Javio se juče Ginter Felinger, onaj koji je tražio da se skloni i sruši spomenik maloj stradaloj Milici Rakić i postavi spomenik Medlin Olbrajt. Ako to ljudi u Srbiji, neko nije razumeo, ko je na kojoj strani... čini mi se da nikada nije bilo jasnije. Naravno, oni neće sa mnom na duel. Može da im prolazi svaka laž. A program im je flajer u 11 tačaka - pitao je Vučić.

Foto: Фото: Новости

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