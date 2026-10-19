VUČIĆ O STUDENTSKOJ LISTI: Ko je novi - Šoškić? Kokanović? Jovo Bakić? Koji vam je tačno novi
PRVI na listi inosilac liste „Aleksandr Vučić - Ujedinjena Srbija“, Aleksandar Vučić, govorio je na predizbornom mitingu u Čačku.
Ljudi, molim vas pročitajte njihov program, jedino što je Šoškić rekao da će evro da ide na 200. Prvo da gledate kakav je kurs evra, a onda vremenska prognoza. Oni to rade da bi nam vratili. Ko je novi - Šoškić? Kokanović? Jovo Bakić? Koji vam je tačno novi. Taj koji bi da glasa za Šaipa Kamberija, najgoreg separatistu na jugu Srbiji. On bi njega za gradonačelnika Čačka. Mi mislimo da imamo mnogo dobrih srpskih domaćina, samo moraju da budu ozbiljniji i da više brinu o građanima. Ne da zatvore kancelariju, da imaju otvorena vrata za ljude. Vidite, kada sam govorio o Šoškiću, oni ikmaju samo jednu nameru, da nam vrate DS, žute, da nas vrate u vrmee najgorih pljački kada su sve fabrike uništene u Čačku. Ne zaboravite, tada su nam govorilo 2000. samo onoga da smenimo, dolazi spas. Šta je došlo? - kaže Vučić.
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