Politika

TEPIĆEVA NAJAVLJUJE HAOS U REŽIJI “STUDENATA” (VIDEO)

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

19. 10. 2026. u 18:41

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BLOKADERI više i ne kriju da im izbori nisu jedini scenario za dolazak na vlast, njihove poruke o uličnoj mobilizaciji, „svim mogućim opcijama“ i otporu nakon glasanja jasno govore da pripremaju da poraz na biralištima nadomestite haosom na ulicama.

ТЕПИЋЕВА НАЈАВЉУЈЕ ХАОС У РЕЖИЈИ “СТУДЕНАТА” (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Youtube/Lažomer

Sukobi u raju sve su očigledniji, pa je Marinika Tepić tokom gostovanja na britanskom Bi-Bi-Siju govorila o eskalaciji nasilja u izbornoj noći, pokušavajući da odgovornost za takav scenario prebaci isključivo na blokadersku listu.

Nasilje im neće proći, kao što im nije prošla ni obojena revolucija. Građani će na izborima podržati politiku mira, stabilnosti i razvoja, a država će imati snage da zaštiti njihovu slobodno izraženu izbornu volju i ne dozvoli da se ona pogazi nasiljem sa ulice.

Ceo tekst možete pogledati na linku ispod.

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