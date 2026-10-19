Nastavlja se Liga šampiona: PSŽ dočekuje Barselonu, spektakl i u Minhenu

Nastavlja se Liga šampiona.

FOTO: Tanjug/AP/Joan Monfort

Utakmicama trećeg kola u utorak, 20. oktobra, nastavlja se takmičenje u fudbalskoj Ligi šampiona, branilac titule Pari Sen Žermen dočekaće Barselonu, dok će prošlosezonski finalista Arsenal gostovati Bajernu u Minhenu.

Prve utakmice drugog kola igraće se u utorak od 18.45 časova kada će Sabah ugostiti Borusiju Dortmund, a u isto vreme u Istanbulu igraće Fenerbahče i Slavija iz Praga.

Od 21 sat igraće se sedam mečeva: PSŽ-Barselona, Mančester siti-AEK Atina, Liverpul-Viljareal, Štutgart-Atletiko Madrid, Napoli-Bode, Roma-Slovan Bratislava, Porto-PSV.

Program u sredu otvoriće dueli od 18.45 časova između Koma i Mančester junajteda, odnosno Lila i Galatasaraja.

Preostale utakmice od 21 čas igraće: Bajern-Arsenal, Real Madrid-Lajpcig, Inter-Šahtjor, Aston vila-Viking, Sporting Lisabon-LASK, Betis-Fejenord, Klub Briž-Lans.

PSŽ, Barselona, Aston vila, Štutgart, Liverpul, Sporting, Arsenal, Real i Betis imaju po maksimalnih šest bodova posle dva odigrana kola u Ligi šampiona.

