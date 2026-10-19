Fudbal

Florentino Perez presekao! Evo ko će naslediti Žoze Murinja na klupi Real Madrida

М.П.

19. 10. 2026. u 13:15

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Klupa Real Madrida poslednjih godina je izuzetno nestabilna, pošto se od odlaska Karla Anćelotija na mesto selektora Brazila treneri u taboru "kraljevskog kluba" neprestano menjaju, a letnji dolazak Žozea Murinja nije doneo očekivani mir i rezultatski preokret.

Флорентино Перез пресекао! Ево ко ће наследити Жозе Муриња на клупи Реал Мадрида

FOTO: Dennis Agyeman / Shutterstock Editorial / Profimedia

Iako je portugalski stručnjak potpisao trogodišnji ugovor koji važi do 2029. godine, primeri Ćabija Alonsa, Alvara Arbeloe i samog Anćelotija jasno pokazuju da ugovori u Madridu brzo gube na važnosti ukoliko izostanu očekivani trofeji i dominacija.

Kako prenosi poznati španski novinar Serhio Valentin, predsednik Reala Florentino Perez već je doneo radikalnu odluku i svojim najbližim saradnicima otkrio ime potencijalnog naslednika. Glavna opcija u slučaju kiksa u narednom, predstojećem "El Klasiku" jeste proslavljeni francuski stručnjak Didije Dešan.

Photo: Valter Gouveia/SPP / Shutterstock Editorial / Profimedia

 

Dešan je trenutno bez angažmana nakon što je vodio selekciju „trikolora“ do četvrtog mesta na nedavnom Svetskom prvenstvu u Severnoj Americi. Njegovo ime se ozbiljno razmatralo i tokom juna ove godine, kada je Perez ipak prelomio, izabrao Murinja i platio obeštećenje lisabonskoj Benfiki. Međutim, strpljenje prvog čoveka Madriđana je na ishodu.

Sam Dešan je nedavno potvrdio da ne planira odlazak u penziju, te da je potpuno otvoren za nove ponude velikih klubova i reprezentacija. Dodatni i možda ključni adut za njegov dolazak na „Santjago Bernabeu“ jeste njegov sjajan odnos sa prvom zvezdom tima, Kilijanom Mbapeom, što bi moglo da učvrsti poljuljanu hijerarhiju u svlačionici.

- Otkako sam 2007. godine napustio Juventus, bio sam praktično na svakom spisku želja najvećih klubova - kratko je prokomentarisao Dešan, stavljajući do znanja da je spreman za izazov zvani Real Madrid ukoliko Murinjo uskoro spakuje kofere.

FOTO: AP Photo/Rebecca Blackwell

 


 

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