Florentino Perez presekao! Evo ko će naslediti Žoze Murinja na klupi Real Madrida

Klupa Real Madrida poslednjih godina je izuzetno nestabilna, pošto se od odlaska Karla Anćelotija na mesto selektora Brazila treneri u taboru "kraljevskog kluba" neprestano menjaju, a letnji dolazak Žozea Murinja nije doneo očekivani mir i rezultatski preokret.

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Iako je portugalski stručnjak potpisao trogodišnji ugovor koji važi do 2029. godine, primeri Ćabija Alonsa, Alvara Arbeloe i samog Anćelotija jasno pokazuju da ugovori u Madridu brzo gube na važnosti ukoliko izostanu očekivani trofeji i dominacija.

Kako prenosi poznati španski novinar Serhio Valentin, predsednik Reala Florentino Perez već je doneo radikalnu odluku i svojim najbližim saradnicima otkrio ime potencijalnog naslednika. Glavna opcija u slučaju kiksa u narednom, predstojećem "El Klasiku" jeste proslavljeni francuski stručnjak Didije Dešan.

Dešan je trenutno bez angažmana nakon što je vodio selekciju „trikolora“ do četvrtog mesta na nedavnom Svetskom prvenstvu u Severnoj Americi. Njegovo ime se ozbiljno razmatralo i tokom juna ove godine, kada je Perez ipak prelomio, izabrao Murinja i platio obeštećenje lisabonskoj Benfiki. Međutim, strpljenje prvog čoveka Madriđana je na ishodu.

Sam Dešan je nedavno potvrdio da ne planira odlazak u penziju, te da je potpuno otvoren za nove ponude velikih klubova i reprezentacija. Dodatni i možda ključni adut za njegov dolazak na „Santjago Bernabeu“ jeste njegov sjajan odnos sa prvom zvezdom tima, Kilijanom Mbapeom, što bi moglo da učvrsti poljuljanu hijerarhiju u svlačionici.

- Otkako sam 2007. godine napustio Juventus, bio sam praktično na svakom spisku želja najvećih klubova - kratko je prokomentarisao Dešan, stavljajući do znanja da je spreman za izazov zvani Real Madrid ukoliko Murinjo uskoro spakuje kofere.

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