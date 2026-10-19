"Zvezda od Savićevića nije imala takvog igrača": Bivši igrač crveno-belih hvalio trojicu fudbalera sa Marakane
Otkrio je i ko je poslednja prava "desetka"
Bivši napadač Crvene zvezde Ardijan Đokaj analizirao je trenutni igrački kadar srpskog šampiona i poslao jasnu poruku – crveno-beli u svojim redovima imaju vanserijske majstore fudbala, a izgovori da „nema kvaliteta“ za njega ne piju vodu.
Đokaj se posebno poklonio Aleksandru Kataiju, uporedivši ga sa najvećim genijem u istoriji kluba:
- Zvezda ima fantastične igrače, nemojte da se lažemo! Aleksandar Katai je za mene, posle 15 godina i Dejana Savićevića, najbolji fudbaler koji je igrao u Crvenoj zvezdi! Čovek je majstor kakav se retko rađa. A tek Mirko Ivanić? Pa Rade Krunić... Ljudi moji, Krunić je poslednji put izgubio loptu u vrtiću! Znači, nije da ti nemaš igrače za ozbiljan fudbal. Imaš i te kako - naglasio je Đokaj.
Govoreći o tradiciji Zvezdinih virtuouza i stranaca koji su ostavili neizbrisiv trag, Đokaj je izdvojio još jedno ime koje navijači i danas pamte po vanserijskim potezima:
- Kad god je Zvezda dovodila Slovence, svaki je dao ogroman doprinos. Ali Mile Aćimović... Milenko Aćimović je bio poslednja prava 'desetka' Crvene zvezde! Posle njega, i naravno Nenada Milijaša, malo je takvih profila bilo na Marakani. Zvezdin DNK traži umetnike, a kad imaš takve igrače u timu, trener mora da zna kako da iz njih izvuče maksimum, a ne da ih guši šablonima - jasan je Đokaj u razgovoru za podkast "Wish&Go".
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