Fudbal

"Zvezda od Savićevića nije imala takvog igrača": Bivši igrač crveno-belih hvalio trojicu fudbalera sa Marakane

M.M.

19. 10. 2026. u 12:36

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Otkrio je i ko je poslednja prava "desetka"

Звезда од Савићевића није имала таквог играча: Бивши играч црвено-белих хвалио тројицу фудбалера са Маракане

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Bivši napadač Crvene zvezde Ardijan Đokaj analizirao je trenutni igrački kadar srpskog šampiona i poslao jasnu poruku – crveno-beli u svojim redovima imaju vanserijske majstore fudbala, a izgovori da „nema kvaliteta“ za njega ne piju vodu.

Đokaj se posebno poklonio Aleksandru Kataiju, uporedivši ga sa najvećim genijem u istoriji kluba:

- Zvezda ima fantastične igrače, nemojte da se lažemo! Aleksandar Katai je za mene, posle 15 godina i Dejana Savićevića, najbolji fudbaler koji je igrao u Crvenoj zvezdi! Čovek je majstor kakav se retko rađa. A tek Mirko Ivanić? Pa Rade Krunić... Ljudi moji, Krunić je poslednji put izgubio loptu u vrtiću! Znači, nije da ti nemaš igrače za ozbiljan fudbal. Imaš i te kako - naglasio je Đokaj.

Govoreći o tradiciji Zvezdinih virtuouza i stranaca koji su ostavili neizbrisiv trag, Đokaj je izdvojio još jedno ime koje navijači i danas pamte po vanserijskim potezima:

- Kad god je Zvezda dovodila Slovence, svaki je dao ogroman doprinos. Ali Mile Aćimović... Milenko Aćimović je bio poslednja prava 'desetka' Crvene zvezde! Posle njega, i naravno Nenada Milijaša, malo je takvih profila bilo na Marakani. Zvezdin DNK traži umetnike, a kad imaš takve igrače u timu, trener mora da zna kako da iz njih izvuče maksimum, a ne da ih guši šablonima - jasan je Đokaj u razgovoru za podkast "Wish&Go".

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DEVOJČICE KOJE GA NOSE PRATI SREĆA: Najlepše jesenje srpsko ime - simbol ljubavi i postojanosti

DEVOJČICE KOJE GA NOSE PRATI SREĆA: Najlepše jesenje srpsko ime - simbol ljubavi i postojanosti