Fudbal

Martinez doživeo tešku povredu na meču Everton - Čelsi, a sada su stigle i prve vesti o njegovom stanju

Filip Milošević

17. 10. 2026. u 18:48

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Prve informacije oko povrede Emilijana Martineza.

Мартинез доживео тешку повреду на мечу Евертон - Челси, а сада су стигле и прве вести о његовом стању

FOTO: Depositphotos/ Photo by Triumph0828

Na utakmici Everton - Čelsi tešku povredu zadobio je fudbaler domaće gostiju Emilijano Martinez. 

On je zbog zadobijene povrede napustio igru. 

Argentinac se povredio nakon žestokog sudara sa Džaredom Brajtvajtom, te je ostao nepomično da leži. 

Dok mu se ukazivala pomoć susret je bio u prekidu. 

Nakon ovog incidenta, govorio je o povredi i trener plavaca Ćabi Alsonso

Koliko ja znam, bio je svestan kada je napustio stadion. Odmah je prebačen u bolnicu i obavljaju se svi pregledi. Videćemo, to je sve što znam u ovom momentu. Moramo da budemo strpljivi i da čekamo. Nadam se da neće biti previše loše. Ali, u ovom momentu jednostavno možemo samo da čekamo - rekao je Ćabi.

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