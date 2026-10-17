Srbin heroj Venecije: Odbranio penal i nekoliko "zicera" a njegov tim upisao prvu pobedu u "Seriji A" (VIDEO)

Fudbaleri Venecije pobedili su danas na svom terenu Napoli rezultatom 1:0 u meču sedmog kola Serije A.

Foto: Paola Garbuio / LaPresse / Profimedia

Jedini gol na utakmici postigao je Akor Adams u 49. minutu, posle asistencije Simona Zoma. Nakon toga gosti sa juga Italije igrali su praktično "viktorije" do kraja utakmice, a nekoliko sjajnog odbrana upisao je golman domaćeg tima Filip Stanković. Srbin je uspeo da odbrani i penal u 68. minutu, a nakon toga da skine još 2-3 "zicera" napolitanaca.

Vanja Milinković Savić je ostao na klupi gostujuće ekipe, Alegri je poverenje ukazao Meretu.

Napoli se nalazi na devetom mestu na tabeli Serije A sa 10 bodova, a u sledećem kolu dočekaće Romu.

Venecija je došla do prve pobede ove sezone, ali je ostala na poslednjoj, 20. poziciji na tabeli sa tri boda i u narednom kolu gostovaće Đenovi.



