Fudbal

Srbin heroj Venecije: Odbranio penal i nekoliko "zicera" a njegov tim upisao prvu pobedu u "Seriji A" (VIDEO)

Filip Milošević

17. 10. 2026. u 17:12

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Fudbaleri Venecije pobedili su danas na svom terenu Napoli rezultatom 1:0 u meču sedmog kola Serije A.

Србин херој Венеције: Одбранио пенал и неколико зицера а његов тим уписао прву победу у Серији А (ВИДЕО)

Foto: Paola Garbuio / LaPresse / Profimedia

Jedini gol na utakmici postigao je Akor Adams u 49. minutu, posle asistencije Simona Zoma. Nakon toga gosti sa juga Italije igrali su praktično "viktorije" do kraja utakmice, a nekoliko sjajnog odbrana upisao je golman domaćeg tima Filip Stanković. Srbin je uspeo da odbrani i penal u 68. minutu, a nakon toga da skine još 2-3 "zicera" napolitanaca.

Vanja Milinković Savić je ostao na klupi gostujuće ekipe, Alegri je poverenje ukazao Meretu.

Napoli se nalazi na devetom mestu na tabeli Serije A sa 10 bodova, a u sledećem kolu dočekaće Romu.

Venecija je došla do prve pobede ove sezone, ali je ostala na poslednjoj, 20. poziciji na tabeli sa tri boda i u narednom kolu gostovaće Đenovi.



 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Grejanje noću ili ceo dan? Evo šta je isplativije

Grejanje noću ili ceo dan? Evo šta je isplativije