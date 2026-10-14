"DA LI BISTE DALI 200 DINARA ZA 1 EVRO" Mali: Taj film smo već gledali, dok je Šoškić vodio NBS, evro je sa 95 dinara otišao na skoro 120

NIŠTA vi niste bili krivi, ali vam je vrednost plate bila 80 evra manja, svakog meseca, podsetio je Mali na mučne godine plitkog džepa.

Foto: Printskrin Instagram/mali_sinisa

- Da li biste ovo dali za ovo? I sad razmišljajte zašto vas ovo pitam. Zato što smo ovaj film već gledali.

- Dok je Dejan Šoškić vodio Narodnu banku, evro je sa 95 dinara otišao na skoro 120 dinara, poručio je građanima Siniša Mali podsetivši građane Srbije na mučne godine dosovske vlasti s plitkim džepom i bednim platama, a koja bi ponovo na državne jasle.

- 2009. godine imali ste platu 40. 000 dinara; po tadašnjem kursu to je bilo 420 evra. Samo 3 godine kasnije, ta ista plata bila je 340 evra u vrednosti.

Godinama već, kurs je stabilan, negde oko 117,5 dinara za 1 evro.

To znači da kada vam porastu plate, plate vam realno porastu, ne pojede ih nikakva promena deviznog kursa.

Ako je ovo sa kursom Dejan Šoškić napravio samo za 3 godine, zamislite šta bi bilo kada bi dobio ceo državni budžet na raspolaganju.

Stabilnost se ne dobija, ona se čuva, poručio je Mali građanima Srbije i naglasio:

- Dok je glavni ekonomista blokadera Dejan Šoškić bio guverner NBS, dinaru je opadala vrednost, a građani su sve manje zarađivali. Ovo je i danas ekonomska politika blokadera - kaže Mali.

(Kurir)