POBEGAO IZ UKRAJINSKOG ZAROBLJENIŠTVA, PA UBIO PETORICU VOJNIKA: Potera za ruskim vojnikom posle krvavog napada

RUSKI ratni zarobljenik je pobegao iz zarobljeništva i ubio pet ukrajinskih vojnika u Harkovskoj oblasti, objavili su ukrajinski mediji.

Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

Muškarac u civilu je oko 16 časova juče prišao objektu u kojem su smešteni pripadnici 72. odvojene mehanizovane brigade, otvorio vatru i prvo ubio jednog ukrajinskog vojnika.

Zatim je ušao u kuću i ubio još četvoricu, objavio je ukrajinski medij Glavkom.

Izvor iz vojne komande u Harkovskoj oblasti potvrdio je za BBC Ukrajina da je osumnjičeni napadač ruski ratni zarobljenik.

Tužilaštvo: Razmatramo nekoliko mogućih motiva

Harkovsko regionalno tužilaštvo potvrdilo je da je pokrenuta istraga.

Saopšteno je da je nepoznata osoba ubila pet pripadnika ukrajinskih oružanih snaga u stambenoj zgradi u Harkovskoj oblasti 13. oktobra.

Nije navedeno da li je osumnjičeni ruski ratni zarobljenik.

Tužilaštvo je saopštilo da istražitelji razmatraju nekoliko mogućih motiva, uključujući mogućnost da je napadač povezan sa ruskom diverzantsko-izviđačkom grupom.

Brigada je izdala saopštenje u kojem se navodi:

- 13. oktobra na teritoriji Harkovske oblasti dogodio se tragičan događaj u kojem su poginuli pripadnici 72. odvojene mehanizovane brigade nazvane po Crnim Zaporožcima. Prema preliminarnim informacijama, u incident su mogla biti umešana lica koja su verovatno državljani Ruske Federacije.

Pucnjava je trajala oko dva sata

Pucnjava je trajala ukupno oko dva sata, izvestio je Glavkom. BBC Ukrajina dodaje da su stanovnici pozvali lokalnu policijsku stanicu u 16:20 da prijave incident.

Prema Glavkomu, još jedan ukrajinski vojnik je ranjen u susednom selu.

Dok je potraga za napadačem u toku, BBC Ukrajina piše da je muškarac visok između 160 i 170 centimetara, vitke građe, tamne kose i raščupane brade.

Nosio je tamnoplave farmerke, crnu jaknu dugih rukava i sivi ranac, a bio je naoružan automatskom puškom.

Ukrajina i Rusija razmenjuju ratne zarobljenike

Ukrajinski koordinacioni štab za postupanje sa ratnim zarobljenicima objavio je 6. oktobra da je Ukrajina zarobila 858 ruskih vojnika više nego što je ukrajinskih vojnika završilo u ruskom zarobljeništvu.

Od sredine 2023. godine, Ukrajina je zarobila više ruskih vojnika nego što je Rusija zarobila ukrajinskih, saopštio je Štab.

Dodao je da ukrajinska vojska plaća nagrade za zarobljavanje ruskih vojnika jer bi svaki od njih mogao predstavljati priliku za razmenu ukrajinskih vojnika ili civila koji se nalaze u ruskom zarobljeništvu.

Ukrajina i Rusija razmenjuju ratne zarobljenike, što je jedno od retkih preostalih područja direktne humanitarne saradnje između dve zemlje tokom ruske invazije na Ukrajinu.

Dve zemlje su takođe nastavile da repatriraju tela poginulih vojnika, uprkos tome što je širi diplomatski proces uglavnom stagnirao.

(Index.hr)