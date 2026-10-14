SRBIN NAGRAĐEN ZA DOBRE IGRE: Dvostruko više novca od novog ugovora za Strahinju Pavlovića
Sprski fudbaler Strahinja Pavlović produžio je ugovor sa Milanom do 30. juna 2031. godine, saopštio je danas italijanski klub.
Gazeta delo Sport prenosi da je Pavlović dobio duplo veću platu pa će sada zarađivati između tri i tri i po milona evra godišnje.
Pavlović je u Milan došao julu 2024. godine i za to vreme je odigrao 80 utakmica na kojima je zabeležio sedam golova i četiri asistencije.
- Od dolaska među "rosonere", Strahinja je nastavio da napreduje i izrastao u ključnu figuru tima, zahvaljujući svom profesionalizmu, harizmi i liderskim sposobnostima, kao i snažnom osećaju pripadnosti koji ga odlikuje kako na terenu, tako i van njega. Ovo produženje ugovora nadograđuje put započet pre dve godine i postavlja temelje za budućnost, odražavajući ambiciju da se zajednički nastavi napred i ostvare novi uspesi - navodi se na sajtu Milana.
Srpski fudbaler je karijeru počeo u Partizanu, a zatim je igrao i za Monako, Serkl Briž, Bazel i Salcburg.
Pavlović je za reprezentaciju Srbije odigrao 59 mečeva i postigao pet golova.
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