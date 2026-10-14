SRBIN NAGRAĐEN ZA DOBRE IGRE: Dvostruko više novca od novog ugovora za Strahinju Pavlovića

Sprski fudbaler Strahinja Pavlović produžio je ugovor sa Milanom do 30. juna 2031. godine, saopštio je danas italijanski klub.

Foto: Nderim Kaceli / Zuma Press / Profimedia

Gazeta delo Sport prenosi da je Pavlović dobio duplo veću platu pa će sada zarađivati između tri i tri i po milona evra godišnje.

Pavlović je u Milan došao julu 2024. godine i za to vreme je odigrao 80 utakmica na kojima je zabeležio sedam golova i četiri asistencije.

- Od dolaska među "rosonere", Strahinja je nastavio da napreduje i izrastao u ključnu figuru tima, zahvaljujući svom profesionalizmu, harizmi i liderskim sposobnostima, kao i snažnom osećaju pripadnosti koji ga odlikuje kako na terenu, tako i van njega. Ovo produženje ugovora nadograđuje put započet pre dve godine i postavlja temelje za budućnost, odražavajući ambiciju da se zajednički nastavi napred i ostvare novi uspesi - navodi se na sajtu Milana.

Srpski fudbaler je karijeru počeo u Partizanu, a zatim je igrao i za Monako, Serkl Briž, Bazel i Salcburg.

Pavlović je za reprezentaciju Srbije odigrao 59 mečeva i postigao pet golova.

