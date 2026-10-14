Fudbal

SRBIN NAGRAĐEN ZA DOBRE IGRE: Dvostruko više novca od novog ugovora za Strahinju Pavlovića

Olja Mrkić

14. 10. 2026. u 15:05 >> 15:37

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Sprski fudbaler Strahinja Pavlović produžio je ugovor sa Milanom do 30. juna 2031. godine, saopštio je danas italijanski klub.

СРБИН НАГРАЂЕН ЗА ДОБРЕ ИГРЕ: Двоструко више новца од новог уговора за Страхињу Павловића

Foto: Nderim Kaceli / Zuma Press / Profimedia

Gazeta delo Sport prenosi da je Pavlović dobio duplo veću platu pa će sada zarađivati između tri i tri i po milona evra godišnje.

Pavlović je u Milan došao julu 2024. godine i za to vreme je odigrao 80 utakmica na kojima je zabeležio sedam golova i četiri asistencije.

- Od dolaska među "rosonere", Strahinja je nastavio da napreduje i izrastao u ključnu figuru tima, zahvaljujući svom profesionalizmu, harizmi i liderskim sposobnostima, kao i snažnom osećaju pripadnosti koji ga odlikuje kako na terenu, tako i van njega. Ovo produženje ugovora nadograđuje put započet pre dve godine i postavlja temelje za budućnost, odražavajući ambiciju da se zajednički nastavi napred i ostvare novi uspesi - navodi se na sajtu Milana.

Srpski fudbaler je karijeru počeo u Partizanu, a zatim je igrao i za Monako, Serkl Briž, Bazel i Salcburg.

Pavlović je za reprezentaciju Srbije odigrao 59 mečeva i postigao pet golova.

Milan će sutra gostovati Salcburgu u drugom kolu Lige Evrope.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KAKO FUNKCIONIŠE DONTOV SISTEM U SRBIJI? Evo kako se glasovi pretvaraju u poslaničke mandate

KAKO FUNKCIONIŠE D'ONTOV SISTEM U SRBIJI? Evo kako se glasovi pretvaraju u poslaničke mandate