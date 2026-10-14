Jabusele udario na navijače Partizana: Pljuvali su me, bacali stvari na mene i niko ne reaguje!
Kada sam izašao sa terena počeli da bacaju stvari na mene, da mi pljuju u lice i rade takva sr**a, požalio se Francuz.
Košarkaš Panatinaikosa Geršon Jabusele požalio se na ponašanje publike tokom gostovanja u Beogradskoj areni, u pobedi nad Partizanom (72:55), ističući da, uprkos naviknutosti na neprijateljski doček, očekuje konkretnu reakciju Evrolige.
Gostovanje "zelenih" u Beogradu donelo je Geršonu Jabuseleu još jedan susret sa navijačima Partizana, sa kojima francuski košarkaš ima neraščišćene račune još od incidenta u plej-ofu Evrolige 2023. godine.
Posle sinoćne utakmice u Beogradskoj areni, francuski reprezentativac izneo je ozbiljne optužbe na račun dela publike, tvrdeći da je tokom izlaska sa terena bio izložen uvredama i fizički neprimerenom ponašanju.
Jabusele je o događajima govorio za grčke medije neposredno iz svlačionice, a njegov istup ponovo je otvorio pitanje odnosa između igrača i navijača u evropskoj košarci.
- Tako je kako je. Nikada ne izbegavam takvu atmosferu.Ja sam tip igrača koji na to gleda pozitivno, jer kada si košarkaš i voliš da se takmičiš, mogućnost da igraš u hali sa 15.000 ljudi koji navijaju protiv tebe nešto je dobro.
Ipak, francuski košarkaš napravio je jasnu razliku između pritiska sa tribina, koji smatra sastavnim delom sportskog nadmetanja, i postupaka koji, prema njegovim rečima, prelaze granice prihvatljivog ponašanja.
- Jedino što bih rekao jeste da su, kada sam izašao sa terena, počeli da bacaju stvari na mene, da mi pljuju u lice i rade takva sr**a. Ali šta želite da vam kažem? Tako je kako je. Problem je u tome što svi znaju šta se dešava, ali niko ništa ne preduzima. Niko ništa ne radi po tom pitanju. U svakom slučaju, pobedili smo i to je to - istakao je krilni centar.
Sinoć je Jabusele na parketu proveo 20 minuta i upisao sedam poena, pet skokova i tri asistencije.
Podsetimo, neprijateljski odnos dela navijača Partizana prema Jabuseleu ima korene u četvrtfinalnoj seriji Evrolige protiv Real Madrida, odigranoj pre tri godine. U trenutku kada su crno-beli imali prednost od 2:0, na utakmici je izbila velika tuča u kojoj je francuski košarkaš oborio Dantea Egzuma.
Incident je doveo do strogih kazni Evrolige, a posledice disciplinskih odluka uticale su i na nastavak serije. Real Madrid je potom uspeo da preokrene rezultat i plasira se dalje pobedom od 3:2, dok je događaj ostao jedna od najupečatljivijih i najkontroverznijih epizoda tog plej-ofa.
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