NA JUGU SRBIJE SE OD VEJAVICE NE VIDI PRST PRED OKOM: Na mrežama osvanuo snimak (VIDEO)
BREZOVICA je prekrivena snegom, stvarajući nestvarne scene i zimsku bajku.
Prvi sneg doneo je nestvarne scene usred oktobra na Brezovici i najvećem skijaškom centru na Kosovu i Metohiji.
Stranica "Brezovica Info" objavila je na Instagramu nestvaran snimak na kom se od neverovatne beline i vejavice bukvalno ne vidi prst pred nosem.
Snežni nanosi su toliko veliki da su već potpuno prekrili puteve, drveće i kuće, stvarajući pravu zimsku bajku koja je zapalila društvene mreže.
- Brezovica je prekrivena sa pet centimetara svežeg snega, donoseći prelepu zimsku atmosferu na planinu i budeći veliku nadu za predstojeću ski-sezonu - navodi se na Instagramu.
(Kurir)
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