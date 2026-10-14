NA JUGU SRBIJE SE OD VEJAVICE NE VIDI PRST PRED OKOM: Na mrežama osvanuo snimak (VIDEO)

BREZOVICA je prekrivena snegom, stvarajući nestvarne scene i zimsku bajku.

Foto:Instagram Printscreen/brezovicainfo.official

Prvi sneg doneo je nestvarne scene usred oktobra na Brezovici i najvećem skijaškom centru na Kosovu i Metohiji.

Stranica "Brezovica Info" objavila je na Instagramu nestvaran snimak na kom se od neverovatne beline i vejavice bukvalno ne vidi prst pred nosem.

Snežni nanosi su toliko veliki da su već potpuno prekrili puteve, drveće i kuće, stvarajući pravu zimsku bajku koja je zapalila društvene mreže.

- Brezovica je prekrivena sa pet centimetara svežeg snega, donoseći prelepu zimsku atmosferu na planinu i budeći veliku nadu za predstojeću ski-sezonu - navodi se na Instagramu.

(Kurir)