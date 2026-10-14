Počinje Svetsko prvenstvo u Boksu: Srbija sa 12 učesnika

U organizaciji World Boxing startuje Svetsko prvenstvo za Omladince i omladinkke. Biće održano u Budvi, a Srbija će imati 12 predstavnika. Osam boksera i četiri bokserke.

FOTO: SBS (B.Jovičić)

Zvaničan dolazak učesnika planiran je za sredu, 14. oktobar. Žreb takmičenja dan kasnije, a od 16. oktobra krenuće i borbe za svetska odličja.

Mušku omladinsku reprezentaciju Srbije predvodi selektor Branislav Jovičić, uz trenera Horhea Luisa Frometu Matoša. Boje Srbije braniće Pavle Popović (do 50 kg), Filip Stanojević (do 55 kg), Nikola Bogatinovski (do 60 kg), Petar Sandić (do 65 kg), Vasilije Đurđević (do 70 kg), Nikola Jovičić (do 75 kg), Đorđe Đorić (do 80 kg) i Vuk Milenković (do 90 kg).

Uz mušku selekciju, Srbiju će u Budvi predstavljati i četiri omladinke: Nataša Lukić (do 51 kg), Jovana Devetaković (do 57 kg), Dunja Vuksić (do 65 kg) i Sonja Vukšić (do 75 kg), predvođene trenerima Žarkom Radovićem i Vojinom Stankovićem.

Naše omladince očekuje ozbiljan izazov u izuzetno jakoj međunarodnoj konkurenciji. Srbija na prvenstvo dolazi sa iskustvom i rezultatima ostvarenim tokom ove godine, a posebno se izdvaja Evropsko prvenstvo održano u avgustu u Loznici, na kojem je Vuk Milenković osvojio bronzanu medalju. Bokser Crvene zvezde tada je pokazao da se upornost, hrabrost i vera u sopstvene mogućnosti mogu pretočiti u veliki rezultat, bez obzira na prethodno međunarodno iskustvo.

Dobre rezultate srpski omladinci ostvarili su i na prolećnom turniru „Jadranski biser“ u Budvi. Đorđe Đorić osvojio je zlatnu medalju i proglašen je za najboljeg boksera turnira, Filip Stanojević okitio se srebrom, dok je Nikola Jovičić osvojio bronzano odličje.

Ženska omladinska reprezentacija na Svetsko prvenstvo dolazi sa značajnim rezultatima sa Evropskog prvenstva u Loznici, gde je Sonja Vukšić osvojila zlatnu, a Jovana Devetaković srebrnu medalju. Njihovi uspesi potvrda su kvaliteta i potencijala srpskog omladinskog boksa, a novi nastup na velikoj međunarodnoj sceni prilika je da naše takmičarke pokažu koliko mogu protiv najbolje svetske konkurencije.

- Na Svetsko prvenstvo u Budvu ne dolazimo sa belom zastavom, već sa željom da pokažemo koliko vredimo i da se ravnopravno suprotstavimo najboljim omladinskim bokserima sveta. Svesni smo da nas očekuje izuzetno jaka konkurencija, da će svaki meč biti priča za sebe i da u ringu neće biti prostora za opuštanje. Posebno raduje što su momci zdravi, što su kroz pripreme i kvalitetne sparinge na kampu u Budvi protekle nedelje pokazali da su spremni za izazove koji ih očekuju i što smo u Budvu došli sa verom u sopstvene mogućnosti - rekao je Branislav Jovičić

Rezultati sa Evropskog prvenstva u Loznici i turnira „Jadranski biser“ pokazali su da ova generacija ima kvalitet, karakter i potencijal. Međutim, na Svetskom prvenstvu nema lakih protivnika, nema unapred dobijenih mečeva i nema prostora za kalkulacije. Od svojih boksera očekujem hrabrost, disciplinu, maksimalnu koncentraciju i da u svakoj borbi daju poslednji atom snage. Želim da u ring uđu bez straha od imena i reputacije protivnika, sa jasnom idejom da se bore za pobedu do poslednjeg gonga.

Selektor Jovičić je istakao da je cilj srpske reprezentacije da ostvari što više pobeda, da što duže ostanu u takmičenju i da svakom protivniku pokažemu da Srbija ima šta da traži u svetskom boksu.

- Ne želim da stvaramo pritisak pričom o medaljama, ali ako nam se ukaže prilika da se borimo za odličje, učinićemo sve da je iskoristimo. Medalje se ne osvajaju na rečima, već u ringu – hrabrošću, znanjem, srcem i verom u sebe. Verujem u ove momke kao i naše devojke i očekujem da dostojno predstavljaju Srbiju - poručio je selektor muške omladinske reprezentacije Srbije Branislav Jovičić.

Svetsko prvenstvo u Budvi predstavlja važan ispit za novu generaciju srpskih boksera i bokserki. Uz kvalitetnu pripremu, borbenost i iskustvo stečeno na prethodnim takmičenjima, reprezentacija Srbije ulazi u šampionat sa željom da ostvari što više pobeda i dostojno predstavi srpski boks na svetskoj sceni.