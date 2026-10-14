Fudbal

Dušan Vlahović završio na infuziji

М.П.

14. 10. 2026. u 12:39

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SRBIN u problemu!

Душан Влаховић завршио на инфузији

Credit: Ahmet Serdar Eser / AFP / Profimedia

Dušan Vlahović je propustio poslednji trening Bešiktaša pred gostovanje Hofenhajmu u 2. kolu Lige Evrope, pošto je zbog naglih bolova u stomaku završio na infuziji.

Medicinski tim istanbulskog kluba morao je hitno da reaguje kako bi stabilizovao stanje srpskog napadača i ublažio tegobe.

Ipak, iz tabora crno-belih stižu i optimistične vesti za trenera Vićenca Italijana.

Očekuje se da će se Vlahović oporaviti na vreme i otputovati sa ekipom u Nemačku.

Podsećanja radi, Dušan je nedavno zbog neugodne povrede već morao da propusti utakmice reprezentacije Srbije u Ligi nacija.

Duel između Hofenhajma i Bešiktaša igra se u četvrtak od 21 čas, a odluka o tome da li će srpski as biti u startnoj postavi ili na klupi biće doneta neposredno pred sam početak meča.

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