Dušan Vlahović završio na infuziji
SRBIN u problemu!
Dušan Vlahović je propustio poslednji trening Bešiktaša pred gostovanje Hofenhajmu u 2. kolu Lige Evrope, pošto je zbog naglih bolova u stomaku završio na infuziji.
Medicinski tim istanbulskog kluba morao je hitno da reaguje kako bi stabilizovao stanje srpskog napadača i ublažio tegobe.
Ipak, iz tabora crno-belih stižu i optimistične vesti za trenera Vićenca Italijana.
Očekuje se da će se Vlahović oporaviti na vreme i otputovati sa ekipom u Nemačku.
Podsećanja radi, Dušan je nedavno zbog neugodne povrede već morao da propusti utakmice reprezentacije Srbije u Ligi nacija.
Duel između Hofenhajma i Bešiktaša igra se u četvrtak od 21 čas, a odluka o tome da li će srpski as biti u startnoj postavi ili na klupi biće doneta neposredno pred sam početak meča.
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