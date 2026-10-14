Dušan Vlahović završio na infuziji

SRBIN u problemu!

Credit: Ahmet Serdar Eser / AFP / Profimedia

Dušan Vlahović je propustio poslednji trening Bešiktaša pred gostovanje Hofenhajmu u 2. kolu Lige Evrope, pošto je zbog naglih bolova u stomaku završio na infuziji.

Medicinski tim istanbulskog kluba morao je hitno da reaguje kako bi stabilizovao stanje srpskog napadača i ublažio tegobe.

Ipak, iz tabora crno-belih stižu i optimistične vesti za trenera Vićenca Italijana.

Očekuje se da će se Vlahović oporaviti na vreme i otputovati sa ekipom u Nemačku.

Podsećanja radi, Dušan je nedavno zbog neugodne povrede već morao da propusti utakmice reprezentacije Srbije u Ligi nacija.

Duel između Hofenhajma i Bešiktaša igra se u četvrtak od 21 čas, a odluka o tome da li će srpski as biti u startnoj postavi ili na klupi biće doneta neposredno pred sam početak meča.

