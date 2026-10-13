Penjaroja ne mora da brine! Isplivao podatak koji ide na ruku Partizanu, PAO strahuje zbog ovoga!
Utakmica se igra od 20 časova i 30 minuta u Beogradskoj areni.
Košarkaši Partizana u petom kolu Evrolige dočekuju Panatinaikos, a ovaj meč donosi spektakl.
Ne samo zbog činjenice da se Željko Obradović vraća na mesto uspeha i biće na suprotnoj strani kluba, koga je 1992. godine doveo do jedine evropske titule, već što su oba rivala visoko kotirana.
Atinjani vode na tabeli najelitnijeg klupskog takmičenja i nisu osetili gorčinu poraza sa skorom 4-0, dok i četa Đoana Penjaroje ima razlog za zadovoljstvo jer su u četiri meča samo jednom izgubili i to prošle nedelje od Reala u Madridu.
Sa sjajnim bilansom 3-1, crno-beli u ovaj duel ulaze sa visoke pete pozicije, a isti saldo imaju trećeplasirani branilac titule Olimpijakos i četvrti Fenerbahče iz Istanbula.
Panatinaikos u večerašnji okršaj ulazi kao apsolutni favorit, jer Obradović uprkos činjenici da su van stroja dva ponajbolja igrača (Kendrik Nan i Kostas Slukas), može da izvede praktično tri podjednake petorke, gledajući imena košarkaša s kojim raspolaže.
Međutim, grčkom velikanu sigurno klecaju kolena kada dolazi pred "grobare" iz prostog podatka, a to je da su u poslednja četiri meča sa Partizanom, parket Beogradske arene napuštali pognutih glava!
Da, crno-beli su se radovali sva četiri puta, poslednji trijumf su zabeležili u prošloj sezoni kada su deklasirali goste 78:62. Pre toga su takođe bili ubedljivi 2024. godine i slavili 91:73.
Podsetimo, 30. novembra 2023. viđena je prava drama. Partizan je dobio 92:87, posle dodatnih pet minuta, jer u regularnom toku nije bilo pobednika (78:78). U aprilu iste godine, radovali su se crno-beli 83:81.
Dakle, gostovanje pred "grobarima" i ne prija četi Željka Obradovića, koja je ove sezone u nikad jačem rosteru...
Preporučujemo
Nakon što je izbačen iz reprezentacije Srbije, debitovao u Seriji A
13. 10. 2026. u 06:12 >> 08:44
Nije samo Aleksandar Katai, trener Crvene zvezde kaznio i stranca
13. 10. 2026. u 07:18 >> 07:32
Srbin o kome bruji region: Bio je dvostruki MVP Evrolige, a evo čime se sada bavi
13. 10. 2026. u 06:53
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
ŠOK U ŠANGAJU! Ispao Karlos Alkaraz
Šok za Španca.
12. 10. 2026. u 14:22
FMP SAVLADAO CRVENU ZVEZDU! Istorija ispisana u Železniku
U drugom kolu ABA lige, FMP je savladao Crvenu zvezdu sa 90:89.
04. 10. 2026. u 19:56
HRVATI U PROBLEMU: Pustili invazivnu vrstu zbog zmija, sad se premnožili i uništavaju sve - situacija plaši lovce i zbunjuje naučnike (VIDEO)
MOŽDA ste čuli za situaciju s indijskim mungosima na hrvatskom ostrvu Čiovu koja je privukla i pažnju naučnika iz Evrope. Naime, na ostrvo su doveli novu vrstu jer je zmija bilo previše, a sada je previše - mungosa.
12. 10. 2026. u 17:07
Komentari (0)