Penjaroja ne mora da brine! Isplivao podatak koji ide na ruku Partizanu, PAO strahuje zbog ovoga!

Utakmica se igra od 20 časova i 30 minuta u Beogradskoj areni.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Košarkaši Partizana u petom kolu Evrolige dočekuju Panatinaikos, a ovaj meč donosi spektakl.

Ne samo zbog činjenice da se Željko Obradović vraća na mesto uspeha i biće na suprotnoj strani kluba, koga je 1992. godine doveo do jedine evropske titule, već što su oba rivala visoko kotirana.

Atinjani vode na tabeli najelitnijeg klupskog takmičenja i nisu osetili gorčinu poraza sa skorom 4-0, dok i četa Đoana Penjaroje ima razlog za zadovoljstvo jer su u četiri meča samo jednom izgubili i to prošle nedelje od Reala u Madridu.

Sa sjajnim bilansom 3-1, crno-beli u ovaj duel ulaze sa visoke pete pozicije, a isti saldo imaju trećeplasirani branilac titule Olimpijakos i četvrti Fenerbahče iz Istanbula.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Panatinaikos u večerašnji okršaj ulazi kao apsolutni favorit, jer Obradović uprkos činjenici da su van stroja dva ponajbolja igrača (Kendrik Nan i Kostas Slukas), može da izvede praktično tri podjednake petorke, gledajući imena košarkaša s kojim raspolaže.

Međutim, grčkom velikanu sigurno klecaju kolena kada dolazi pred "grobare" iz prostog podatka, a to je da su u poslednja četiri meča sa Partizanom, parket Beogradske arene napuštali pognutih glava!

Da, crno-beli su se radovali sva četiri puta, poslednji trijumf su zabeležili u prošloj sezoni kada su deklasirali goste 78:62. Pre toga su takođe bili ubedljivi 2024. godine i slavili 91:73.

Podsetimo, 30. novembra 2023. viđena je prava drama. Partizan je dobio 92:87, posle dodatnih pet minuta, jer u regularnom toku nije bilo pobednika (78:78). U aprilu iste godine, radovali su se crno-beli 83:81.

Dakle, gostovanje pred "grobarima" i ne prija četi Željka Obradovića, koja je ove sezone u nikad jačem rosteru...

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