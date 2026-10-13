Košarka

Muftija Jusufspahić otkrio šta je poručio Obradoviću pred meč Partizan - PAO, Žoc mu rekao samo jednu reč

М.М.

13. 10. 2026. u 12:07

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Našli su se noć pred utakmicu

Muftija Jusufspahić otkrio šta je poručio Obradoviću pred meč Partizan - PAO, Žoc mu rekao samo jednu reč

Dimitrije Vasiljevic / Alamy / Profimedia

Beogradski muftija, Mustafa Jusufspahić, podelio je na svojim društvenim mrećžama fotografiju sa trenerom Panatinaikosa Željkom Obradovićem - uoči duela između Partizana i atinskog kluba!

Jusufspahić je poznat kao veliki navijač Partizana, čak je na nekim utakmicama bio u kopu sa navijačima crno-belih (kao što je ona u Madridu), a za ovaj meč 5. kola Evrolige je imao jasnu poruku za Žoca:

- Dragi Željko, znaš da te volimo, al' sutra navijamo za Partizan. On mi odgovori: "Naravno."

Podsetimo, Obradović se prvi put vraća među "grobare" nakon onog turbulentnog odlaska iz Partizana.

Nedavno je vodio PAO u prijateljskom meču sa crno-belima u Atini, dok će mu ovo biti prvi zvaničan meč protiv bivšeg kluba.

PAO posle četiri kola ima savršen skor (4-0), dok je Partizan odmah ispod sa 3-1.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Samo jedna valuta je starija od srpskog dinara: Iznenadiće vas koja

Samo jedna valuta je starija od srpskog dinara: Iznenadiće vas koja