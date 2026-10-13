Muftija Jusufspahić otkrio šta je poručio Obradoviću pred meč Partizan - PAO, Žoc mu rekao samo jednu reč
Našli su se noć pred utakmicu
Beogradski muftija, Mustafa Jusufspahić, podelio je na svojim društvenim mrećžama fotografiju sa trenerom Panatinaikosa Željkom Obradovićem - uoči duela između Partizana i atinskog kluba!
Jusufspahić je poznat kao veliki navijač Partizana, čak je na nekim utakmicama bio u kopu sa navijačima crno-belih (kao što je ona u Madridu), a za ovaj meč 5. kola Evrolige je imao jasnu poruku za Žoca:
- Dragi Željko, znaš da te volimo, al' sutra navijamo za Partizan. On mi odgovori: "Naravno."
Podsetimo, Obradović se prvi put vraća među "grobare" nakon onog turbulentnog odlaska iz Partizana.
Nedavno je vodio PAO u prijateljskom meču sa crno-belima u Atini, dok će mu ovo biti prvi zvaničan meč protiv bivšeg kluba.
PAO posle četiri kola ima savršen skor (4-0), dok je Partizan odmah ispod sa 3-1.
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