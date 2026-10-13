Muftija Jusufspahić otkrio šta je poručio Obradoviću pred meč Partizan - PAO, Žoc mu rekao samo jednu reč

Našli su se noć pred utakmicu

Dimitrije Vasiljevic / Alamy / Profimedia

Beogradski muftija, Mustafa Jusufspahić, podelio je na svojim društvenim mrećžama fotografiju sa trenerom Panatinaikosa Željkom Obradovićem - uoči duela između Partizana i atinskog kluba!

Jusufspahić je poznat kao veliki navijač Partizana, čak je na nekim utakmicama bio u kopu sa navijačima crno-belih (kao što je ona u Madridu), a za ovaj meč 5. kola Evrolige je imao jasnu poruku za Žoca:

- Dragi Željko, znaš da te volimo, al' sutra navijamo za Partizan. On mi odgovori: "Naravno."

Podsetimo, Obradović se prvi put vraća među "grobare" nakon onog turbulentnog odlaska iz Partizana.

Rekoh mu noćas :’dragi Željko znaš da te volimo al sutra navijamo za Partizan.’ On mi odgovori: ’Naravno’.🖤🤍💪 https://t.co/5RsRYQwpsE — Mustafa Jusufspahic (@MJusufspahic) October 12, 2026

Nedavno je vodio PAO u prijateljskom meču sa crno-belima u Atini, dok će mu ovo biti prvi zvaničan meč protiv bivšeg kluba.

PAO posle četiri kola ima savršen skor (4-0), dok je Partizan odmah ispod sa 3-1.