Oglasio se Srbin koji je brutalno nokautirao Hrvata usred Zagreba

Srpski rukometaš Miloš Kos javno se izvinio hrvatskom golmanu Mateju Mandiću, njegovoj porodici i Rukometnom klubu Zagreb zbog incidenta iz novembra 2024. godine.

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Kos je, govoreći u podkastu Kontranapad, prvi put otvoreno i detaljno progovorio o sukobu u kojem je teško povredio svog tadašnjeg saigrača.

- Veoma mi je žao zbog svega što se desilo. Takvim stvarima nije mesto u sportu. Napravio sam grešku, bio sam mlad i nezreo, ali to nije nikakvo opravdanje. Voleo bih da se sve odvijalo drugačije - izjavio je srpski bek.

Podsetimo, incident se dogodio nakon poraza Zagreba od Nanta u Ligi šampiona, kada je verbalna rasprava unutar ekipe prerasla u fizički napad na Mandića.

Hrvatski čuvar mreže je tada zadobio teške povrede lica zbog kojih je morao na operaciju, usled čega je propustio i Svetsko prvenstvo 2025. godine.

Nakon policijske istrage, protiv Kosa je podneta krivična prijava nadležnom tužilaštvu, a on je ubrzo napustio Zagreb i prešao u nemački Erlangen.

Kos, koji danas sa uspehom nastupa za beogradski Partizan, naglasio je da mu je ovaj događaj poslužio kao velika životna lekcija i da se nada da mu greška iz mladosti neće trajno obeležiti ostatak karijere.

