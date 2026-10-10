NEZAPAMĆENO! Na poluvremenu 0:0 - Na kraju 5:6 (VIDEO)
AIK se vratio sa 1:5 na 5:5, a onda ipak izgubio 6:5.
Jedanaest golova u jednom poluvremenu, povratak sa četiri gola zaostatka i drama koja je trajala do poslednjih sekundi obeležili su duel AIK-a i Bromapojkarne u 23. kolu švedskog prvenstva.
Gosti su na „Stroberi Areni“ u Solni slavili sa 6:5, iako su u jednom trenutku imali prednost od 5:1, a domaćin uspeo da se vrati i izjednači.
Ništa u prvih 45 minuta nije nagoveštavalo takav scenario. Mreže su mirovale, a onda je nastavak doneo golove u ritmu kakav se retko viđa.
Bromapojkarna je povela u 48. minutu pogotkom Štranda, ali je Ali sedam minuta kasnije poravnao rezultat. Usledila je serija gostiju koja je delovala kao da je rešila pitanje pobednika: Sever je pogodio u 59. i 66. minutu, Odefalk između njegova dva gola u 61, a Kuročkin je u 70. minutu doneo ogromnih 5:1.
Tada je počeo neverovatan povratak AIK-a.
Ajari je u 73. minutu pokrenuo domaćina, a Gustafson je sa dva pogotka, u 81. i 83. minutu, smanjio zaostatak na samo jedan gol.
Kada je Hov u 98. minutu zatresao mrežu za 5:5, činilo se da je AIK izbegao poraz posle jednog od najluđih povrataka.
Ipak, ni remi nije bio konačan ishod.
Već u narednom minutu Hansen je postigao šesti gol za Bromapojkarnu i tako domaćinu oduzeo priliku da osvoji makar bod. Posle mirnog prvog poluvremena, spektakl sa čak 11 golova u nastavku završen je pobedom gostiju.
AIK je posle ovog poraza ostao na devetom mestu sa 33 boda, dok je Bromapojkarna jedanaesta sa 30. Oba tima su gotovo obezbedila opstanak u ligi.
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