Fudbal

NEZAPAMĆENO! Na poluvremenu 0:0 - Na kraju 5:6 (VIDEO)

У. Ћ.

10. 10. 2026. u 20:37 >> 20:40

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

AIK se vratio sa 1:5 na 5:5, a onda ipak izgubio 6:5.

НЕЗАПАМЋЕНО! На полувремену 0:0 - На крају 5:6 (ВИДЕО)

Credit: Bresciani/TT / Shutterstock Editorial / Profimedia

Jedanaest golova u jednom poluvremenu, povratak sa četiri gola zaostatka i drama koja je trajala do poslednjih sekundi obeležili su duel AIK-a i Bromapojkarne u 23. kolu švedskog prvenstva.

Gosti su na „Stroberi Areni“ u Solni slavili sa 6:5, iako su u jednom trenutku imali prednost od 5:1, a domaćin uspeo da se vrati i izjednači.

Ništa u prvih 45 minuta nije nagoveštavalo takav scenario. Mreže su mirovale, a onda je nastavak doneo golove u ritmu kakav se retko viđa.

Bromapojkarna je povela u 48. minutu pogotkom Štranda, ali je Ali sedam minuta kasnije poravnao rezultat. Usledila je serija gostiju koja je delovala kao da je rešila pitanje pobednika: Sever je pogodio u 59. i 66. minutu, Odefalk između njegova dva gola u 61, a Kuročkin je u 70. minutu doneo ogromnih 5:1.

Tada je počeo neverovatan povratak AIK-a.

Ajari je u 73. minutu pokrenuo domaćina, a Gustafson je sa dva pogotka, u 81. i 83. minutu, smanjio zaostatak na samo jedan gol.

Kada je Hov u 98. minutu zatresao mrežu za 5:5, činilo se da je AIK izbegao poraz posle jednog od najluđih povrataka.

Ipak, ni remi nije bio konačan ishod.

Već u narednom minutu Hansen je postigao šesti gol za Bromapojkarnu i tako domaćinu oduzeo priliku da osvoji makar bod. Posle mirnog prvog poluvremena, spektakl sa čak 11 golova u nastavku završen je pobedom gostiju.

AIK je posle ovog poraza ostao na devetom mestu sa 33 boda, dok je Bromapojkarna jedanaesta sa 30. Oba tima su gotovo obezbedila opstanak u ligi.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Bliži se NBA kat: Večiti vrebaju pojačanja, evo na koja imena treba obratiti pažnju

Bliži se NBA "kat": Večiti vrebaju pojačanja, evo na koja imena treba obratiti pažnju